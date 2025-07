Plus de 1,46 millions d’onces d’or ont été estimées par Emperor Metals sur la propriété Duquesne West de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’Emperor Metals Inc. a publié une nouvelle estimation des ressources minérales sur la propriété Duquesne West dans le canton de Duparquet au Québec, une propriété détenue à 50% par Globex et sous entente d’option par Emperor.

La nouvelle estimation des ressources est basée sur une combinaison de méthodes de minage souterraine et par fosse à ciel ouvert. La nouvelle “Ressource minérale inférée est de 26,9 millions de tonnes contenant 1,46 millions d’onces d’or avec une teneur moyenne de 1,69 grammes Au par tonne métrique.” Les ressources minérales ne sont pas considérées comme des réserves minérales n’ayant pas démontré la viabilité économique. Les détails concernant les paramètres utilisés pour le calcul des ressources sont disponibles dans le communiqué de presse d’Emperor.

“Le dépôt comporte de multiples zones à hautes teneurs à l’intérieur d’une enveloppe plus large à basse teneur, dont la zone aurifère à fort tonnage contient 44% des 1,46 M-oz. exploitable selon le modèle conceptuel de fosse à ciel ouvert et 56% potentiellement exploitable par des méthodes conceptuelles souterraines.” Globex est heureuse du progrès effectué à ce jour par Emperor qui a plus que doublé les ressources historiques. Ils ont mentionné “En 2025, l’objectif sera de dépasser la marque des deux-millions-d’onces inférées et de continuer d’accroître les ressources en explorant systématiquement de la surface jusqu’à une profondeur de 1 000 pieds.”

Jack Stoch, Président, chef de la direction et administrateur de Globex a commenté “Nous sommes encouragés par la forte augmentation des ressources qu’Emperor a estimé à la suite de leur programme de forage sur Duquesne West. Nous sommes impatients de voir les progrès futurs que feront l’équipe d’Emperor sur le projet Duquesne West.”

Un fort potentiel existe afin d’accroître les ressources incluant la possibilité d’augmenter la teneur de la fosse conceptuelle en y découvrant de nouvelles zones à hautes teneurs aurifères.

Le communiqué de presse d’Emperor contenant plusieurs détails pertinents est accessible ici.





Figure 1 – Vue oblique de la coquille fosse conceptuel (beige) de l’ERM de 2025 de Duquesne West et modèle de blocs aurifères (code de couleur) et traces des forages (en noir)



Table 1 – Sommaire des ressources minérales inférées sur le projet Duquesne West.

Au teneur de coupure

(g/t) Tonnes

(Mt) Au

Contenues (Moz) Au

Teneur (g/t) Estimation des ressources minérales de la fosse 0,25 18,2 0,646 1,11 Estimation des ressources minérales hors de la fosse 1,15 8,7 0,815 2,92 Estimation des ressources minérales totales 0,25/1,15 26,9 1,460 1,69



Table 2 - Sensibilité des ERM inférées 2025 pour la fosse à ciel ouvert de Duquesne West.

Au teneur de coupure

(g/t) Tonnes

(Mt) Au

Contenues (Moz) Au

Teneur (g/t) 0,2 20,19 0,661 1,02 0,25 18,17 0,646 1,11 0,3 16,24 0,629 1,21 0,4 13,01 0,593 1,42 0,5 10,62 0,559 1,64 1 5,.01 0,432 2,68 1,5 2,75 0,345 3,90 2 1,.89 0,297 4,90 2,5 1,49 0,268 5,62 3 1,11 0,235 6,60 3,5 0,93 0,217 7,24 4 0,78 0,199 7,90



Table 3 - Sensibilité des ERM inférées 2025 à l’extérieur de la fosse à ciel ouvert de Duquesne West.

Au teneur de coupure

(g/t) Tonnes

(Mt) Au

Contenues (Moz) Au

Teneur (g/t) 1 8,72 0,816 2,91 1,15 8,69 0,815 2,92 1,3 7,59 0,771 3,16 1,5 6,46 0,721 3,47 2 4,53 0,614 4,21 2,5 3,43 0,535 4,85 3,5 2,44 0,447 5,70 4 1,91 0,391 6,39



Le rapport NC 43-101 des ressources minérales a été réalisé par APEX Geoscience Ltd., sous la supervision de Warren Black, M.Sc., P.Geo., Consultant Sénior daté du 2 juillet 2025, lequel sera déposé sur le profil de SEDAR+ d’Emperor dans les prochains 45 jours.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

