Transgene nomme une experte de l’industrie pharmaceutique, Emmanuelle Quilès, en tant qu’administratrice indépendante au Conseil d’administration

Strasbourg, France, 9 juillet 2025, 17 h 45 CET — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la nomination d’Emmanuelle Quilès en tant qu’administratrice indépendante au sein du Conseil d’administration. Elle succède à Philippe Archinard qui a souhaité quitter le Conseil.

Emmanuelle Quilès possède plus de 25 ans d’expérience dans des fonctions de direction stratégique au sein de l’industrie pharmaceutique mondiale. Jusqu’à récemment, elle occupait le poste de Vice-Présidente mondiale pour les maladies cardiovasculaires, le métabolisme et l’hypertension pulmonaire au sein de Johnson & Johnson (Global Commercial Strategy Organization).

Le Conseil d’administration a décidé de nommer Emmanuelle Quilès en qualité d’administratrice indépendante pour la durée restante du mandat de Philippe Archinard, soit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de 2026. Cette nomination est effective à compter du 9 juillet 2025.

Le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente : « Au nom du Conseil d’administration et des dirigeants de Transgene, je remercie chaleureusement Philippe pour son leadership et son engagement de longue date envers Transgene qui ont été déterminants pour la poursuite de notre mission : améliorer la vie des patients.

Je souhaite également la bienvenue à Emmanuelle Quilès au sein de notre Conseil. Sa connaissance approfondie de l’industrie, conjuguée à une solide expérience stratégique acquise au sein des directions de groupes pharmaceutiques d’envergure mondiale, seront autant d’atouts précieux pour Transgene. »

Biographie Emmanuelle Quilès

Emmanuelle Quilès est une dirigeante reconnue de l’industrie pharmaceutique. Jusqu’à récemment, elle occupait le poste de Vice-Présidente mondiale pour les maladies cardiovasculaires, le métabolisme et l’hypertension pulmonaire chez Janssen Global Commercial Strategy Organization (Johnson & Johnson). Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction chez Wyeth, Pfizer et dans sa propre start-up, Harmonium, favorisant l’innovation et la croissance stratégique. Ingénieure en biotechnologie diplômée de l’Université de Strasbourg, elle a également été nommée Chevalière de la Légion d’honneur pour son engagement en faveur de l’innovation dans le secteur de la santé et du rôle des femmes dans les postes de direction. Au-delà de ses fonctions au sein de l’entreprise, elle contribue activement aux initiatives d’innovation dans le domaine de la santé et siège à plusieurs conseils scientifiques influents dans le secteur de la santé.

Ainsi, le Conseil d’administration de Transgene est composé des membres suivants :

Dr Alessandro Riva ;

Michel Baguenault de Puchesse ;

Jean-Luc Bélingard ;

Prof. Jean-Yves Blay (indépendant) ;

Sandrine Flory (représentante de TSGH) ;

Benoît Habert ;

Marie Landel (indépendante) ;

Emmanuelle Quilès (indépendante) ;

Maya Saïd (indépendante) ;

Carol Stuckley (indépendante).

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. Le portefeuille comprend également d’autres immunothérapies basées sur des vecteurs viraux : TG4001 pour le traitement des cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

