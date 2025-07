Umicore - Déclaration de transparence par BlackRock, Inc.

Déclaration de transparence par

BlackRock, Inc.

Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Umicore a récemment été notifiée par BlackRock, Inc. que, suite à l’acquisition de HPS Investment Partners, la structure du groupe BlackRock a été modifiée. À la clôture de la transaction, BlackRock, Inc. a transféré l’intégralité de ses participations dans BlackRock Finance, Inc. et Global Infrastructure Management, LLC à BlackRock Saturn Subco, LLC, une filiale détenue à 100 % par la société.

La détention totale par BlackRock, Inc. des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents s'élève à 4,62 % le 1 juillet 2025.

Résumé de transaction :

Date de franchissement du seuil Date de la notification Droits de vote directs après la transaction Instruments financiers assimilés après la transaction Total 1 juillet 2025 3 juillet 2025 3,15 % 1,46 % 4,62 %



Notification de BlackRock, Inc.:

La notification contient les informations suivantes :

Date de la notification: 3 juillet 2025

Notification par: BlackRock, Inc.

Dénominateur: 246.400.000

Motif de la notification : Acquisition ou cession du contrôle d'une entreprise détenant une participation dans un émetteur



La chaîne de traçabilité est disponible à la fin de cette déclaration et vous pouvez la retrouver ici.



Pour tout complément d'information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com



À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 500 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,5 milliards (chiffre d’affaires de € 14,9 milliards) en 2024.