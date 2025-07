Inventiva annonce la nomination de Jason Campagna en tant que Président de la R&D et Directeur Médical et de Martine Zimmermann en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des affaires réglementaires et de l’assurance qualité

Jason Campagna, MD, PhD, rejoint Inventiva en tant que Président de la R&D et Directeur Médical, succédant à Pierre Broqua, PhD, et Michael Cooreman, MD

Martine Zimmermann, PharmD, rejoint l'entreprise en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des affaires réglementaires et de l’assurance qualité



Ces nominations clés au sein de l’équipe de direction reflètent l'engagement d'Inventiva vers une croissance à long terme et une excellence opérationnelle, pour préparer la publication des résultats de l’étude NATiV3 prévue pour le second semestre 2026



Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 9 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui une transition au sein de son équipe de direction avec la nomination de Jason Campagna, MD, PhD, en tant que Président de la Recherche et du Développement (« R&D ») et Directeur Médical (« CMO »), ainsi que Martine Zimmermann, PharmD, en tant que Vice-Présidente Exécutive (« EVP ») en charge des affaires réglementaires et de l’ assurance qualité.

Le Dr Campagna qui rejoint l’équipe de direction d’Inventiva, apporte une expertise étendue dans le domaine de la MASH. Il succède à Pierre Broqua, PhD, cofondateur et Directeur scientifique, qui prendra désormais le rôle de Conseiller Scientifique et Michael Cooreman, MD, qui quitte ses fonctions de Directeur Médical de la Société. Dr Campagna a récemment occupé le poste de CMO chez Q32 Bio, après avoir dirigé le programme global MASH et exercé les fonctions de CMO chez Intercept Pharmaceuticals.

Le Dr Zimmermann rejoindra également l’équipe de direction de la Société. Elle était récemment Vice-Président Senior, Responsable des Affaires Réglementaires chez Ipsen, où elle a dirigé avec succès une équipe ayant obtenu les autorisations réglementaires (« NDA ») pour deux traitements contre les maladies du foie, dont Iqirvo®, un double agoniste des récepteurs PPARα/δ, pour le traitement de la cholangite biliaire primitive. Avant de rejoindre Ipsen, le Dr Zimmermann occupait le poste de Vice-Présidente Senior et Responsable des Affaires Réglementaires Globales et de la Qualité chez Alexion Pharma (également connu sous le nom d’AstraZeneca Rare Disease).

Frédéric Cren, Directeur Général d’Inventiva, a déclaré : Jason et Martine apportent un leadership et une expérience exceptionnels à un moment charnière pour la Société alors que nous nous préparons pour les résultats de notre étude de Phase 3 NATiV3 prévus l’année prochaine, et à la potentielle approbation réglementaire et commercialisation du lanifibranor. Ayant joué un rôle déterminant dans la création et le développement d’Inventiva, Pierre continuera à soutenir l’équipe activement en tant que Conseiller Scientifique. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Michael pour son leadership scientifique et sa contribution dans le développement du lanifibranor, et nous lui souhaitons pleine réussite dans ses projets futurs. »

Jason Campagna, MD, PhD, Président de la R&D et Directeur Médical d’Inventiva, a commenté : « Inventiva a construit des bases scientifique et clinique solides, et je suis ravi de rejoindre l’équipe à un moment aussi important, alors que nous faisons progresser le lanifibranor vers une potentielle soumission réglementaire. Ayant dirigé la conception et la mise en œuvre de l’un des programmes cliniques les plus avancés dans ce domaine chez Intercept — notamment la toute première soumission d’une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication — j’ai pu constater à la fois la complexité scientifique d’un tel programme et l’urgence de mettre des traitements efficaces à disposition des patients atteints de MASH. Je suis convaincu que les résultats prometteurs de l’étude NATIVE de Phase 2b témoignent de la conception réfléchie du programme de développement du lanifibranor, et cela me motive profondément. Lanifibranor étant déjà bien engagé dans l’étude d’enregistrement de Phase 3 NATiV3, je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe talentueuse d’Inventiva pour concrétiser la promesse d’un traitement innovant pour les patients atteints de MASH. »

Martine Zimmermann, PharmD, Vice-Présidente Exécutive en charge des affaires réglementaires et de l’assurance qualité d’Inventiva, a ajouté : Je suis ravie de prendre ce rôle de leadership à un moment où Inventiva entre dans une phase réglementaire décisive pour lanifibranor, un agoniste pan-PPAR premier de sa classe pour le traitement de la MASH. Au cours de ma carrière, j’ai activement contribué à la définition des stratégies réglementaires globales et à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché de traitements pour les maladies chroniques du foie, y compris un PPAR, et cela dans plusieurs régions géographiques, notamment aux États-Unis, en Europe et au Japon. Je suis aujourd’hui impatiente de mettre cette expérience au service de lanifibranor et de m’impliquer activement dans une approbation potentielle. »

A propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA).

www.inventivapharma.com

