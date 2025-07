Origin Investment Corp I Mengumumkan Penutupan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering, IPO) senilai $60.000.000

SINGAPURA, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Origin Investment Corp I (“Perusahaan”), sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus yang baru dibentuk, hari ini mengumumkan penutupan penawaran umum perdana (“IPO”) atas 6.000.000 unit dengan harga penawaran sebesar $10,00 per unit, di mana setiap unit terdiri atas satu saham biasa dan setengah waran yang dapat ditebus. Unit-unit tersebut mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) pada tanggal 2 Juli 2025 dengan simbol ticker “ORIQU”. Setiap satu waran utuh memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa dengan harga $11,50 per saham, dengan ketentuan dapat disesuaikan sebagaimana dijelaskan dalam prospektus. Hanya satu waran utuh yang dapat digunakan untuk menebus saham. Waran-waran tersebut akan dapat digunakan untuk menebus saham 30 hari setelah penyelesaian kombinasi bisnis awal Perusahaan, dan akan kedaluwarsa lima tahun setelah penyelesaian kombinasi bisnis awal Perusahaan atau lebih cepat jika dilakukan penebusan atau likuidasi oleh Perusahaan. Setelah sekuritas yang terdiri dari unit-unit tersebut mulai diperdagangkan secara terpisah, saham biasa dan waran akan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol “ORIQ” dan “ORIQW”. Tidak ada waran pecahan yang akan diterbitkan pada saat pemisahan unit dan hanya waran utuh yang akan diperdagangkan. Selain itu, Perusahaan telah memberikan opsi 45 hari kepada pihak penjamin emisi untuk membeli hingga 900.000 unit tambahan pada harga IPO untuk menutupi kelebihan penjatahan saham, jika ada.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih emisi dari penawaran ini, serta penyertaan saham tertutup unit yang dilakukan secara bersamaan, untuk mengejar dan menyelesaikan kombinasi bisnis dengan satu atau lebih perusahaan.

ThinkEquity bertindak sebagai satu-satunya manajer penjamin emisi utama untuk penawaran ini.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1 (File No. 333-284189) yang berkaitan dengan unit-unit tersebut telah diajukan kepada Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025. Penawaran ini dilakukan hanya melalui prospektus. Salinan prospektus final dapat diperoleh dari ThinkEquity, 17 State Street, Lantai 41, New York, New York 10004. Prospektus final telah diajukan ke SEC dan tersedia di situs web SEC yang beralamat di http://www.sec.gov .

Siaran pers ini bukanlah pengganti penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli. Sekuritas tidak boleh dijual di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan bertentangan dengan hukum sebelum negara bagian atau yurisdiksi tersebut memiliki registrasi atau persyaratan sekuritas.

Tentang Origin Investment Corp I

Perusahaan tersebut adalah perusahaan cek kosong, yang umumnya juga disebut sebagai perusahaan akuisisi bertujuan khusus, atau SPAC, yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis atau entitas. Meskipun Perusahaan tidak akan membatasi pencariannya terhadap perusahaan target pada segmen bisnis tertentu, Perusahaan berniat untuk memfokuskan pencariannya pada bisnis target di Asia. Namun demikian, Perusahaan tidak akan melakukan kombinasi bisnis awal dengan entitas atau bisnis di Tiongkok atau dengan pengoperasian di Tiongkok yang dikonsolidasikan melalui struktur entitas kepemilikan variabel.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan-pernyataan yang merupakan “pernyataan berwawasan ke depan,” termasuk yang berkaitan dengan IPO, rencana penggunaan hasil bersih emisi dari penawaran tersebut, dan pencarian untuk kombinasi bisnis awal. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa hasil bersih emisi dari penawaran ini akan digunakan sesuai dengan yang ditunjukkan. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada berbagai macam kondisi, yang sebagian besar berada di luar kendali Perusahaan, termasuk yang tercantum dalam bagian Faktor Risiko pada pernyataan pendaftaran Perusahaan dan prospektus IPO yang diajukan kepada SEC. Salinan tersedia di situs web SEC, www.sec.gov . Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan-pernyataan ini atas revisi atau perubahan setelah tanggal siaran pers ini, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang.

Kontak:

Edward Chang, Direktur Utama

+65 7825-5768

eychang@originequity.partners

Origin Investment Corp I Mengumumkan Penutupan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering, IPO) senilai $60.000.000

