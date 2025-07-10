Origin Investment Corp I 宣布完成 6000 万美元首次公开募股

新加坡, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新成立的特殊目的收购公司 Origin Investment Corp I （以下简称“本公司”）今日宣布已完成其首次公开募股 (“IPO”)，本次发行共计 6,000,000 个单位，发行价格为每单位 10.00 美元。每个单位包括一股普通股和二分之一份可赎回认股权证。 该等单位自 2025 年 7 月 2 日起在纳斯达克全球市场 (Nasdaq Global Market)（以下简称“Nasdaq”）挂牌交易，股票代码为 “ORIQU”。 每份完整的认股权证赋予持有人以每股 11.50 美元的价格认购一股普通股的权利，且该价格可根据招股说明书中的相关条款进行调整。 仅可整份行使认股权证。 认股权证将在公司完成首次业务合并后 30 天起可供行使，并将在公司完成首次业务合并后五年到期，或在赎回或公司清算时提前到期。 待组成首次公开募股单位的各项证券开始分开交易后，普通股和认股权证预计将分别在Nasdaq交易，交易代码分别为“ORIQ”和“ORIQW”。 在发行单位分拆后，公司不会发行非整份认股权证，且仅整份认股权证可供交易。 此外，公司已授予承销商一项为期 45 天的超额配售期权，承销商可按首次公开募股价格额外购买最多 900,000 个发行单位（如有超额配售）。

本公司计划将此次公开发行和同时进行的单位私募所得的净收益用于寻求并完成与一家或多家企业的业务合并。

ThinkEquity 担任本次发行的唯一账簿管理人。

与本次发行单位相关的 S-1 表注册声明（档案号：333-284189）已提交至美国证券交易委员会（以下简称“SEC”），并于 2025 年 7 月 1 日生效。 本次发行仅通过招股说明书方式进行。 最终招股说明书副本可向 ThinkEquity 索取，地址为 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004。 最终招股说明书已提交给 SEC，详见 SEC 网站 http://www.sec.gov 。

本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或销售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于 Origin Investment Corp I

本公司是一家空白支票公司，通常也被称为“特殊目的收购公司” (SPAC)，其成立目的是为实现与一家或多家企业或实体的合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。 本公司虽然不会将目标公司的搜索范围限定于任何特定业务领域，但计划重点聚焦于亚洲地区寻找目标企业。 然而，本公司不会与中国境内的实体或业务，或通过可变利益实体结构合并的中国业务完成首次企业合并。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的声明，包括有关首次公开募股 (IPO)、所得款项净额预计用途以及寻找初始企业合并的陈述。 无法保证发行的净收益将被用于前文所述之用途。 前瞻性陈述受到许多条件的限制，且其中许多条件超出了本公司的控制范围，这包括了本公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 IPO 注册声明和招股说明书中的“风险因素”部分所列的条件。 可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取文件副本。 除非法律另有要求，否则本公司不承担在本新闻稿发布之日后更新上述声明以反映相关内容的修订或变更的义务。

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