6,000 萬美元的首次公開發行（IPO)

新加坡, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Origin Investment Corp I（以下簡稱「本公司」），一家新成立的特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company，簡稱 SPAC，又稱「空白支票公司」），今日宣布已完成首次公開發行（IPO），正式在美國納斯達克全球市場掛牌上市, 發行 600 萬單位，每單位發行價格為 10.00 美元，每單位包含一股普通股與二分之一張可贖回之認股權證。

這些單位已於 2025 年 7 月 2 日在納斯達克全球市場（Nasdaq Global Market）掛牌交易，交易代號為「ORIQU」。每一完整認股權證賦予持有人以每股 11.50 美元的價格認購普通股的權利，該價格可依據公開說明書之條款進行調整。僅完整之認股權證得以行使。該認股權證將於本公司完成首次業務合併後 30 天開始可供行使，並將於業務合併完成後五年期滿，或於提前贖回或公司清算時失效。

在單位開始分拆交易後，預期普通股與認股權證將分別以「ORIQ」與「ORIQW」為代號在納斯達克交易。單位分拆後將不會發行零碎認股權證，僅完整認股權證將進行交易。

此外，本公司已授予承銷商 45 天的選擇權，可按 IPO 發行價格額外購買最多 90 萬個單位，以彌補可能出現之超額配售。

本公司計畫將本次公開發行與同時進行之私募配售所募集之淨收益，運用於與一家或多家企業進行業務合併。

此次發行由 ThinkEquity 擔任唯一帳簿管理人。

關於此次發行的 S-1 註冊申請書（檔案編號：333-284189）已提交並於 2025 年 7 月 1 日由美國證券交易委員會（SEC）正式生效。本次發行僅依據公開說明書進行。最終版公開說明書可向 ThinkEquity 索取（地址：17 State Street, 41st Floor, New York, NY 10004），或於 SEC 官網（http://www.sec.gov）查閱。

本新聞稿不構成任何出售要約或購買要約之招攬，亦不得於任何尚未依法完成註冊或資格認證之州或司法管轄區內出售本次發行之證券。

關於 Origin Investment Corp I

本公司為一間特殊目的收購公司（SPAC，亦稱「空白支票公司」，係一種無具體營運業務、專為未來與標的企業進行併購而設立之上市公司架構。），設立目的是透過合併、股份交換、資產收購、股權購買、重組或其他類似方式，與一家或多家企業完成業務合併。雖然本公司並未限制特定產業領域作為目標，惟將專注於亞洲地區尋找標的公司。然而，本公司不會與設於中國境內之企業，或以可變利益實體（VIE）架構運作之中國業務，進行首次業務合併。

前瞻性陳述

本新聞稿包含屬於「前瞻性陳述」之內容，包括關於首次公開發行、募集資金之預期用途，以及尋求首次業務合併等相關預期。該等前瞻性陳述受多項因素影響，其中許多超出本公司控制範圍，詳情請參閱本公司提交予 SEC 之公開說明書中「風險因素」一節。除非法律另有規定，本公司不承擔更新或修正前瞻性陳述之義務。