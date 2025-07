NetSfere dan Mayapada Healthcare Menghadirkan Komunikasi Aman Kelas Dunia di Jaringan Mayapada Healthcare

CHICAGO dan JAKARTA, Indonesia, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, pemimpin global dalam solusi komunikasi yang aman dan taat peraturan, hari ini mengumumkan bahwa Mayapada Healthcare, salah satu dari jaringan rumah sakit swasta top di Indonesia, telah memilih NetSfere untuk memodernisasi dan mengamankan komunikasi secara real time di jaringan Mayapada Healthcare.

Keputusan Mayapada Healthcare diambil saat penyedia layanan kesehatan di seluruh Indonesia menghadapi eskalasi risiko keamanan dan peningkatan tuntutan akan kepatuhan. Dengan menerapkan NetSfere, Mayapada Healthcare meniadakan aplikasi pengiriman pesan tingkat konsumen yang terfragmentasi serta mengimplementasikan satu platform yang dibuat khusus untuk perlindungan data tingkat layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk standar HIPAA dan Joint Commission International (JCI).

“Keamanan data sangat penting dalam layanan kesehatan modern,” ujar Julius Kurniawan, Chief Technology Officer di Mayapada Healthcare. “Arsitektur NetSfere memungkinkan dokter dan staf kami untuk melakukan komunikasi secara real time yang taat peraturan melalui berbagai media dan dengan tim berbeda, tanpa mengorbankan privasi pasien atau efisiensi operasional.”

NetSfere akan diterapkan di rumah sakit Mayapada yang unggul, termasuk fasilitas di Jakarta, Tangerang, Bandung, Bogor, Surabaya, dan Kuningan. Dengan kriptografi pasca-kuantum (PQC) bawaan, platform ini menyediakan kekuatan enkripsi yang tidak tertandingi terhadap ancaman saat ini dan generasi berikutnya. Solusi ini juga mengintegrasikan kemampuan AI Generatif untuk menyederhanakan alur kerja, meningkatkan koordinasi perawatan, dan mempercepat pengambilan keputusan klinis.

“Di lanskap layanan kesehatan saat ini, komunikasi aman dengan penggunaan IT yang terkelola dengan baik bukanlah suatu pilihan, tetapi wajib ada,” ujar Anurag Lal, CEO dan Presiden NetSfere. “Melalui kemitraan dengan Mayapada Healthcare, kami menghadirkan komunikasi tahan kuantum yang taat peraturan yang memberdayakan tim perawatan dan melindungi hasil kesehatan pasien.”

“Komunikasi aman antara para dokter sangat penting untuk menghadirkan perawatan yang terkoordinasi,” ujar Dr. Dini Handayani, MD, MARS, FISqua, FIPC, Chief Medical Officer di Mayapada Healthcare. “NetSfere menyediakan untuk kami solusi alternatif modern untuk alat pengiriman pesan terfragmentasi yang sering kali menimbulkan risiko kepatuhan dan eksposur data pasien.”

Peluncuran ini dipimpin melalui kemitraan dengan PT. Kualitas Tekhnologi Asia (Qualitas), mitra lokal tepercaya NetSfere dengan rekam jejak kuat dalam menghadirkan solusi IT yang aman di sektor layanan kesehatan Indonesia, yang memastikan integrasi lancar, dukungan yang dilokalkan, dan keberhasilan yang berkelanjutan.

“Kami bangga dapat mendukung Mayapada Hospital dalam menerapkan platform komunikasi aman dan canggih dari NetSfere,” ujar Dr. Predy Setiawan, Wakil Presiden di PT. Kualitas Tekhnologi Asia. “Dengan enkripsi bawaan, kontrol kepatuhan, dan alat pengiriman pesan secara real time dari NetSfere, kami memastikan koordinasi klinis dan integrasi lancar di jaringan rumah sakit mereka.”

NetSfere dipercayai oleh organisasi layanan kesehatan dan grup rumah sakit di seluruh dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi netsfere.com.

Tentang NetSfere

NetSfere adalah platform komunikasi generasi berikutnya yang aman untuk tingkat perusahaan, yang menghadirkan alat pengiriman pesan tahan kuantum yang berteknologi AI untuk melindungi komunikasi penting di era ancaman siber yang terus berkembang. Produk dari Infinite Convergence Solutions, Inc., layanan global NetSfere berbasis cloud menyediakan pengiriman pesan terenkripsi menyeluruh, kolaborasi secara real time, fitur keamanan yang berbasis kepatuhan, kontrol berbasis lokasi, serta pengawasan dan kontrol administratif IT yang komprehensif. Platform ini didukung oleh kemitraan strategis dengan Deutsche Telekom GmbH, salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di dunia, dan NTT Ltd., penyedia layanan TIK global, yang memungkinkan organisasi di seluruh dunia untuk menerapkan solusi komunikasi yang aman, taat peraturan, dan berbasis AI.

Teknologi NetSfere yang memanfaatkan kemampuan lama Infinite Convergence dalam menghadirkan solusi mobilitas tingkat operator kini mendukung lebih dari 500 juta pelanggan serta memproses lebih dari satu triliun pesan setiap tahunnya. Platform ini sepenuhnya mematuhi standar peraturan global, termasuk GDPR, HIPAA, SOC2, Sarbanes-Oxley, ISO 27001, dan lainnya, yang memastikan perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan dan keamanan tertinggi.

Infinite Convergence Solutions memiliki kantor yang tersebar di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, dan Singapura. Pelajari lebih lanjut di www.netsfere.com.

Tentang Mayapada Healthcare Group

Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) (IDX:SRAJ) adalah pilar bisnis penting dalam Mayapada Group (didirikan oleh Dato' Sri Prof. DR. Tahir pada tahun 1986) di sektor layanan kesehatan, yang mengoperasikan tujuh rumah sakit dengan lebih dari 1.200 ranjang dan lebih dari 1.500 tim medis profesional. Mayapada Hospital telah menerima berbagai akreditasi dan penghargaan, serta 11 'Center of Excellence'. Tujuh rumah sakit yang berada di bawah grup Mayapada Healthcare adalah Mayapada Hospital Tangerang, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Mayapada Hospital Bogor, Mayapada Hospital Kuningan, Mayapada Hospital Surabaya, Mayapada Hospital Bandung, dan Mayapada Hospital Nusantara. Sebanyak 11 'Center of Excellence' di Mayapada Hospital mencakup: Tahir Neuroscience Center, Tahir Uronephrology Center, Cardiovascular Center, Gastrohepatology Center, Oncology Center, Orthopedic Center, Obstetrics & Gynecology Center, Pediatric Center, Internal Medicine and Pulmonology Center, Allergy-Immunology Center, dan Mayapada Autoimmune Center Indonesia, pusat layanan autoimun pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Tentang PT. Kualitas Tekhnologi Asia (Qualitas)

PT Kualitas Tekhnologi Asia (Qualitas) didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan membantu perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tepat. Diawali dari satu tim kecil, Qualitas menyelesaikan satu proyek yang diikuti dengan proyek lainnya dan perusahaan ini berkembang bersama dengan semakin banyaknya kepercayaan yang kami peroleh dari pelanggan kami. Kami bermitra dengan solusi terbaik yang tersedia di pasar: ERP, Kecerdasan Bisnis, Rantai Pasok, Pengoptimalan, dan Solusi Pendidikan. Kami juga mengembangkan aplikasi game dan solusi mobile kami sendiri untuk melengkapi solusi yang sudah ada. Dalam rangka mencapai visi perusahaan kami ‘untuk menjadi penyedia solusi IT dan bisnis paling inovatif di Asia Tenggara’, kami sekarang memiliki kantor di Indonesia (Jakarta & Surabaya), Singapura, dan Malaysia.



