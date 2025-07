Tecan kündigt CEO-Wechsel im Rahmen der Nachfolgeplanung an

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Männedorf, Schweiz, 10. Juli, 2025 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute einen geplanten CEO-Wechsel bekannt und leitet damit ein neues Kapitel in der erfolgreichen Wachstumsgeschichte des Unternehmens ein. Nach fast zwölf Jahren bei Tecan, davon sechseinhalb Jahre als CEO, hat Dr. Achim von Leoprechting entschieden, per 1. August 2025 von seiner Funktion zurückzutreten, um sich neuen Projekten zu widmen. Achim von Leoprechting wird Tecan weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und sein umfangreiches Branchen- und Unternehmenswissen einzubringen.

Der Verwaltungsrat hat Monica Manotas, Mitglied des Verwaltungsrats seit April 2024, zur neuen CEO von Tecan ernannt. Sie wird ihre neue Position am 1. August 2025 antreten. Als Mitglied des Verwaltungsrats ist Monica Manotas bereits bestens mit dem Geschäft von Tecan vertraut. Sie verfügt zudem über langjährige internationale Erfahrung in der Life-Science-Branche, darunter mehr als 20 Jahre in Führungspositionen bei Thermo Fisher Scientific. Zu diesem Zeitpunkt wird sie aus dem Verwaltungsrat und dem Prüfungsausschuss ausscheiden. Der Prüfungsausschuss wird mit den beiden verbleibenden Mitgliedern fortgeführt: Matthias Gillner, der weiterhin den Vorsitz innehaben wird, und Dr. Lukas Braunschweiler. Die Übergabe und Einarbeitung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Achim von Leoprechting und Monica Manotas.

Tecan wird am 12. August einen Webcast durchführen, um die Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 zu diskutieren. Das Unternehmen bestätigt die bisherige Prognose eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Tecan bestätigt zudem den Ausblick für 2025 sowie den mittelfristigen Ausblick, wie er zuletzt am 12. Mai 2025 kommuniziert wurde.

Dr. Lukas Braunschweiler, Präsident des Verwaltungsrats von Tecan, kommentierte:

«Tecan hat sich in den letzten Jahren in einem dynamischen und zuweilen herausfordernden Marktumfeld bewegt. Unter Achims Führung ist das Unternehmen seit 2018 um 60% gewachsen, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisitionen, bei gleichzeitig soliden EBITDA-Margen und starker Cashflow-Conversion. Achim hat entscheidend dazu beigetragen, die Innovationskraft von Tecan zu stärken, unsere Strategie auf zentrale Anwendungsbereiche in Forschung, Pharma und klinischer Diagnostik auszurichten und gleichzeitig in den Medizintechnikmarkt zu expandieren. Darüber hinaus hat er die Modularisierung unserer Plattformen weiterentwickelt und die geografische Präsenz von Tecan neu ausgerichtet– beides wesentliche Faktoren für das aktuelle und zukünftige profitable Wachstum. Tecan ist heute sehr gut aufgestellt und verfügt über attraktive Zukunftsperspektiven. Mit Monica Manotas haben wir eine ideale Nachfolgerin gefunden. Mit ihrer umfassenden internationalen Managementerfahrung und ihrem fundierten Branchenwissen verfügt sie über beste Voraussetzungen, um Tecan in die nächste Phase zu führen. Diese interne Ernennung gewährleistet die Kontinuität unserer Unternehmensstrategie, zeigt aber auch die Stärke unserer Nachfolgeplanung sowohl in der Konzernleitung als auch im Verwaltungsrat.»

Dr. Achim von Leoprechting, CEO, sagte:

«Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam bei Tecan erreicht haben: Wir haben profitables Wachstum vorangetrieben, unsere finanzielle Position gestärkt und gleichzeitig eine starke Organisation aufgebaut. Wir haben auch eine lebendige Unternehmenskultur gefördert und Nachhaltigkeit im Kern unserer Strategie verankert. Nach einem herausfordernden Jahr 2024 hat sich der Geschäftsgang im Jahr 2025 normalisiert, und die operative Widerstandsfähigkeit von Tecan ist gestärkt. Deshalb halte ich aus persönlichen Gründen den richtigen Zeitpunkt für gekommen, um die CEO-Funktion an eine neue Person zu übergeben und mich anderen Projekten zu widmen. Ich freue mich, dass der Verwaltungsrat Monica Manotas zu meiner Nachfolgerin ernannt hat. Nach einer engen Zusammenarbeit mit Monica bin ich überzeugt, dass ihr tiefes Verständnis unserer Zielmärkte und ihre breite Erfahrung sowohl in der Life-Science-Forschung als auch in der In-vitro-Diagnostik dabei helfen werden, die wichtigsten Wachstumstreiber zu nutzen und unsere führende Marktposition weiter zu stärken. Tecan ist für künftiges Wachstum sehr gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, Monica und das Team während des Übergangs zu unterstützen.»

Monica Manotas kommentierte:

«Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, die Führung von Tecan zu übernehmen, einem Unternehmen mit einer starken Tradition von Innovation und Kundenorientierung. Als Mitglied des Verwaltungsrats habe ich wertvolle Einblicke in das Geschäft und die Kultur von Tecan gewonnen. Ich freue mich darauf, Tecan gemeinsam mit unserem talentierten Team auf dieser Basis weiter aufzubauen. Meine Erfahrung in den Bereichen Life Sciences und Laborinstrumente hat mir gezeigt, wie wichtig Agilität, Zusammenarbeit und ein konsequenter Fokus auf die Kundenbedürfnisse sind. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft Innovationen vorantreiben, Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen und unsere Chancen in diesem dynamischen Markt nutzen.»

Über Monica Manotas

Monica Manotas war von 1999 bis 2023 bei Thermo Fisher Scientific tätig, einem der weltweit grössten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Labore und Kliniken, zuletzt als Senior Vice President und President, Life Sciences and Laboratory Products Group. In ihren verschiedenen Fach- und Führungspositionen, unter anderem im Finanzbereich, war Monica Manotas in Frankreich, Spanien, den USA und der Schweiz tätig. Sie ist Staatsbürgerin von Kolumbien und der USA und besitzt einen Universitätsabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen sowie einen MBA mit Schwerpunkt in Finanzen und Rechnungswesen.

Wichtige kommende Termine

Der Halbjahresbericht 2025 wird am 12. August 2025 veröffentlicht.

Ein qualitatives Update zum 3. Quartal wird am 13. Oktober 2025 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

Anhang