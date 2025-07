Secarna Pharmaceuticals et Vect-Horus annoncent un programme de recherche pour le transport ciblé des thérapies visant l’ARN pour traiter les maladies du système nerveux central.

Ce partenariat permet d'associer la technologie OligoCreator ® de Secarna avec la plateforme VECTrans ® de Vect-Horus , afin de rendre possible le transport systémique des oligonucléotides à travers la barrière hémato-encéphalique (BHE).

, afin de rendre possible le transport systémique des oligonucléotides à travers la barrière hémato-encéphalique (BHE). Cette collaboration représente une avancée stratégique pour les deux entreprises : elle assoit leur présence dans les domaines de la délivrance de médicament ciblée et du traitement des troubles du système nerveux central (SNC), en combinant leurs expertises complémentaires de la thérapie ciblant les ARN et du transport systémique des médicaments à travers la BHE.

: elle assoit leur présence dans les domaines de la délivrance de médicament ciblée et du traitement des troubles du système nerveux central (SNC), en combinant leurs expertises complémentaires de la thérapie ciblant les ARN et du transport systémique des médicaments à travers la BHE. C’est une alliance stratégique qui ouvre la voie à de nouveaux traitements potentiels pour les maladies neurodégénératives et d'autres troubles neurologiques, afin d’offrir des solutions qui ont un réel impact sur la vie des patients.





Martinsried (Allemagne) et Marseille (France), le 10 juillet 2025 - Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG, une entreprise qui fait avancer la découverte et le développement de traitements par oligonucléotides de pointe, et Vect-Horus, qui conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage cérébral de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie ont annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de collaboration stratégique afin de développer des thérapies ciblant les ARN capables de franchir la BHE pour le traitement des maladies du SNC.

Ce partenariat permettra de combiner l'expertise de Vect-Horus et sa plateforme VECTrans®, une technologie qui facilite le transport d'agents thérapeutiques ou d'imagerie à travers les barrières biologiques, avec la plateforme de découverte d'oligonucléotides exclusive de Secarna, OligoCreator®. Grâce à l'association de ces deux technologies, Secarna pourra étoffer son portefeuille de médicaments ciblés, en offrant une nouvelle approche qui pourrait bien révolutionner le traitement des maladies neurodégénératives.

« Ce partenariat réunit deux plateformes complémentaires pour relever l'un des principaux défis dans le développement de traitements des maladies du SNC : une administration systémique ciblée et efficace à travers la BHE », explique le docteur Konstantin Petropoulos, PDG de Secarna Pharmaceuticals. « Notre collaboration avec Vect-Horus, dont la technologie VECTrans® est aujourd'hui largement reconnue à l'échelle mondiale, représente une avancée significative dans le cadre de notre expansion stratégique vers une délivrance de médicaments ciblés pour traiter les troubles neurologiques. Ainsi, elle ouvre la voie à de nouvelles options de traitement des maladies neurodégénératives et d'autres troubles du SNC, pour offrir des solutions qui ont un réel impact sur la vie des patients. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Secarna Pharmaceuticals », s'est réjoui Alexandre Tokay, co-fondateur et PDG de Vect-Horus. « En associant notre plateforme d'administration VECTrans® avec la technologie OligoCreator® de Secarna, nous espérons faire progresser les thérapies ciblant les ARN pour traiter les maladiesneurologiques.. Cette recherche collaborative nous offre une occasion unique de relever les défis soulevés depuis longtemps pour la délivrance de médicaments à travers la BHE et de proposer des options thérapeutiques innovantes aux patients qui n'ont pour l'instant accès qu'à des traitements limités et inefficaces. »

Avec plus de 20 ans d'expertise, la plateforme VECTrans® s'appuie sur des vecteurs de type peptides et anticorps à domaine unique (VHH), qui transportent des agents thérapeutiques ou d'imagerie (allant de petites molécules aux oligonucléotides en passant par les protéines) à travers les barrières biologiques comme la barrière hémato-encéphalique via des récepteurs. Cette approche cible efficacement des cellules ou des tissus spécifiques (comme le système nerveux central ou des tumeurs), tout en améliorant la pharmacocinétique et en minimisant les effets hors-cible. La plateforme VECTrans® a été validée dans plusieurs études précliniques sur des modèles animaux pour le traitement de maladies variées. En outre, cette plateforme fait l’objet d’un programme en partenariat de stade clinique ciblant le glioblastome multiforme et le cancer du pancréas.

Alimentée par l'IA, la plateforme OligoCreator® de Secarna combine plusieurs solutions d'administration avec des outils d'évaluation de la tolérance et de l'efficacité pour découvrir et optimiser rapidement des traitements par oligonucléotides sûrs et hautement efficaces. Grâce à cette puissante association, Secarna s'attaque à des maladies jusqu'alors considérées comme incurables. Cette plateforme joue donc un rôle crucial dans l'innovation médicale de nouvelle génération.

À propos de Secarna Pharmaceuticals

Secarna Pharmaceuticals est une entreprise biopharmaceutique qui fait avancer la découverte et le développement de traitements par oligonucléotides de pointe. Ainsi, elle offre un espoir aux patients qui souffrent de maladies qui ne sont pas encore prises en charge par les approches et les modalités de traitement actuelles. En s'appuyant sur sa plateforme exclusive OligoCreator® alimentée par l'IA, qui inclut plusieurs technologies d'administration, Secarna identifie et caractérise plus rapidement que jamais des traitements par oligonucléotides d'une sûreté et d'une efficacité remarquables. Grâce à une délivrance ciblée sur les cellules, organes ou tissus qui en ont besoin, ces traitements par oligonucléotides novateurs ont le potentiel de révolutionner la prise en charge de nombreux troubles difficiles à traiter. La plateforme OligoCreator®’ unique de Secarna permet de traiter des maladies jusqu'alors incurables. Ainsi, elle transforme profondément l'avenir de la médecine. www.secarna.com



À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 42 employés (essentiellement en R&D).

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

Contact

Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG



Konstantin Petropoulos, PhD, MBA

Président directeur général

Téléphone : +49 (0)4 89 215 46 375

info@secarna.com



Secarna Pharmaceuticals Relations médias :



Pour Secarna Pharmaceuticals

MC Services AG



Lydia Robinson-Garcia

Téléphone : + 49 (0)170 7134018

Email: secarna@mc-services.eu







Contact

Vect-Horus

Emmanuelle Bettendorf

BD & Alliance Management

contact@vect-horus.com

Pour Vect-Horus

Cohesion Bureau



Sophie Baumont

sophie.baumont@cohesionbureau.com



Pièce jointe