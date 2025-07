Bitwise renforce son équipe européenne de recherche avec le recrutement de Max Shannon

Ce recrutement reflète l’engagement continu de Bitwise en matière de recherche et de formation

Shannon possède une solide expertise en analyse de tokens et recherche basée sur les données

Bitwise publie une gamme étendue d’analyses visant à faciliter l’accès aux actifs numériques





Londres, le 10 juillet 2025 — Bitwise annonce le recrutement de Max Shannon au poste de Senior Research Associate au sein de son équipe européenne de recherche. Cette décision s’inscrit dans la volonté stratégique de Bitwise de renforcer ses efforts en matière de recherche et d’éducation afin de rendre les actifs numériques plus accessibles à la communauté des investisseurs. Elle vise également à soutenir sa gamme de produits négociés en bourse (ETPs) domiciliés en Allemagne, couvrant aussi bien des stratégies mono-actif comme Bitcoin, Ethereum ou Solana que des paniers diversifiés ou des ETPs de staking.

Max Shannon apporte une expertise solide dans l’analyse de tokens, les actions crypto et la recherche quantitative. Il jouera un rôle clé dans le développement du leadership intellectuel de Bitwise en matière d’investissement crypto.

Avant de rejoindre Bitwise, Shannon occupait le poste d’analyste Crypto & Equity chez CoinShares, où il s’est spécialisé dans l’étude des tokens liquides et sociétés cotées liées aux cryptomonnaies. Maîtrisant le langage Python et fort d’une expérience directe dans l’analyse quantitative de données financières, il incarne parfaitement l’approche fondée sur les données adoptée par Bitwise.

Dans ses nouvelles fonctions, Shannon sera directement rattaché à Dr. André Dragosch, Head of Research, Europe chez Bitwise, qui déclare : « La double expertise de Max en évaluation granulaire de tokens et en analyse quantitative s’aligne parfaitement avec notre engagement envers des stratégies d’investissement rigoureuses, fondées sur la recherche. Son arrivée renforce nos capacités sur les altcoins et témoigne de notre volonté de fournir des analyses de niveau institutionnel à nos clients européens. »

Max Shannon ajoute : « Je suis ravi de rejoindre une société aussi dynamique et innovante que Bitwise, avec une équipe d’experts crypto de haut niveau. Travailler pour une entreprise qui place la recherche et la formation des investisseurs au cœur de sa mission est une opportunité exceptionnelle, et je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à l’essor de cette vision. »

Bitwise a fait ses débuts sur le marché européen le 18 juin 2020 et sa gamme de produits s’est rapidement développé depuis. Conçus pour s’intégrer naturellement dans des portefeuilles traditionnels, ses produits offrent une exposition aux actifs numériques via des véhicules réglementés – évitant les risques opérationnels liés à la détention directe à travers un wallet physique. En fonction du pays de résidence et des conditions locales applicables, certains produits peuvent être accessibles aux investisseurs individuels via les principales plateformes de courtage, avec notamment des fonctionnalités comme le remboursement physique.

Bitwise publie régulièrement des analyses sur les évolutions du marché crypto, incluant des commentaires hebdomadaires, des rapports thématiques et des études approfondies. Parmi les publications phares figurent le Crypto Market Compass (hebdomadaire), le Bitcoin Macro Investor (rapport mensuel analysant Bitcoin et l’environnement macroéconomique), ainsi que le Crypto Market Espresso, une publication ad hoc portant sur les actualités crypto les plus pertinentes.

Les investisseurs peuvent s’abonner à ces analyses ici ou suivre la newsletter LinkedIn de Bitwise. L’ensemble des recherches est disponible gratuitement dans la section Recherches et Analyses Crypto sur le site bitwiseinvestments.eu.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les cryptomonnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par ce secteur. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des cinq dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

Informations importantes

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.

Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP ») cryptographiques, les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :