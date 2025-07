Bitwise rafforza il team di ricerca europeo con la nomina di Max Shannon nel ruolo di Senior Research Associate

Bitwise continua così a puntare su formazione e ricerca per rendere il mondo delle criptovalute sempre più accessibile a un pubblico più ampio

Milano, 10 luglio 2025 – Bitwise è lieta di annunciare l’ingresso di Max Shannon nel ruolo di Senior Research Associate all’interno del team di ricerca europeo. Con una solida esperienza nell’analisi di singoli token, crypto equities e ricerche data-driven, Shannon contribuirà attivamente a rafforzare la leadership di Bitwise nel campo della formazione e della divulgazione nel settore delle criptovalute.

Prima del suo ingresso in Bitwise, Shannon è stato analista di ricerca su criptovalute e titoli azionari presso CoinShares, dove si è specializzato nella ricerca su token liquidi e sulle azioni legate al mondo criptovalute. La sua padronanza del linguaggio di programmazione Python, combinata con un’esperienza diretta nell’analisi di ampi dataset finanziari, lo rende il profilo ideale per contribuire all’approccio di ricerca basato sui dati adottato da Bitwise.

Nel suo nuovo ruolo, Max Shannon riporterà direttamente ad André Dragosch, Head of Research per l’Europa di Bitwise, il quale ha dichiarato: “la combinazione di competenze di Max nell’analisi dettagliata dei token e nell’elaborazione quantitativa dei dati si sposa perfettamente con il nostro impegno a creare strategie d’investimento fondate su una ricerca rigorosa. La sua nomina rafforza ulteriormente la nostra capacità di analisi nel segmento degli altcoin in Europa e conferma la nostra volontà di offrire insight di livello istituzionale ai nostri clienti europei”.

Max Shannon, ha quindi aggiunto: “Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà dinamica e innovativa come Bitwise, unendomi ad una squadra di professionisti in materia cripto. Entrare a far parte di una società che mette al centro del proprio programma la ricerca e la formazione degli investitori è per me una grande opportunità di crescita e sono certo che con la mia esperienza potrò contribuire alla continua espansione di questa mission di valore”.

Bitwise è presente sul mercato europeo dal 18 giugno 2020 e offre prodotti cripto regolamentati pensati per portafogli tradizionali. In base al paese di residenza e ai requisiti locali, alcuni di questi prodotti sono accessibili anche agli investitori retail tramite le principali piattaforme di brokeraggio, con funzionalità come il riscatto fisico incluse di serie. L’azienda pubblica regolarmente analisi gratuite sul settore, tra cui il Crypto Market Compass settimanale, il Bitcoin Macro Investor, un rapporto mensile che analizza bitcoin ed il macro environment, e il formato Crypto Market Espresso. È possibile registrarsi per ricevere aggiornamenti via email.

Bitwise pubblica regolarmente ricerche e analisi di mercato gratuite sugli sviluppi più rilevanti nel settore degli asset digitali, con l’obiettivo di supportare consulenti finanziari e investitori nell’interpretazione dei trend e nell’elaborazione di strategie informate. Tra le principali pubblicazioni si annoverano il Crypto Market Compass, un commento settimanale sull’andamento dei mercati cripto, il Bitcoin Macro Investor, un report mensile che analizza bitcoin nel più ampio contesto macroeconomico, e il Crypto Market Espresso, un formato ad-hoc dedicato all’analisi tempestiva delle notizie di maggiore rilevanza per il mercato. È possibile ricevere questi contenuti iscrivendosi agli aggiornamenti via e-mail o seguendo la newsletter LinkedIn dell’azienda. Tutte le pubblicazioni sono disponibili nella sezione Ricerche e Approfondimenti del sito ufficiale: bitwiseinvestments.eu



Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi cinque anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin, uno tra i più liquidi d'Europa ed il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwisevinestments.eu



Informazioni importanti

Il presente comunicato stampa non costituisce consulenza in materia di investimenti, né un'offerta o una sollecitazione all’acquisto di prodotti finanziari. Il comunicato è diffuso da Bitwise Europe GmbH (“BEU”), società a responsabilità limitata con sede in Germania, a scopo esclusivamente informativo e in conformità alle normative e leggi applicabili. BEU non fornisce alcuna garanzia, né espressa né implicita, in merito all’equità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni contenute nel presente documento o delle opinioni ivi espresse. Si raccomanda pertanto di non fare affidamento sull’equità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni o delle opinioni riportate. Il presente documento non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria, né rappresenta un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari o criptovalute.

Avvertenze per gli investitori

Prima di investire in Exchange Traded Products (“ETP”) su criptovalute, gli investitori potenziali devono prendere in considerazione quanto segue:

Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza indipendente e valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto di base e nei termini finali relativi agli ETP, con particolare attenzione ai fattori di rischio. Gli ETP emessi da BEU sono destinati esclusivamente a soggetti con esperienza negli investimenti in criptovalute. I rischi associati a tali strumenti sono illustrati nel prospetto e nei termini finali disponibili sul sito www.bitwiseinvestments.eu.

Il capitale investito è soggetto a rischio e si possono verificare perdite fino all’intero ammontare investito. Gli ETP garantiti da criptovalute sono strumenti ad elevata volatilità e la loro performance è imprevedibile. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di quelle future. Il prezzo di mercato degli ETP può variare e tali strumenti non garantiscono un reddito fisso né replicano in modo preciso l’andamento dell’asset sottostante.

L’investimento in ETP comporta numerosi rischi, inclusi rischi generali di mercato legati all’asset sottostante, movimenti avversi dei prezzi, rischi valutari, di liquidità, operativi, legali e regolamentari.