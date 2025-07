Epitopea renforce ses capacités de recherche et de développement clinique pour accélérer le passage à la clinique

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, société transatlantique d'immunothérapie anticancéreuse développant des immunothérapies à base d'ARN accessibles et prêtes à l'emploi, a annoncé aujourd'hui la formation de son équipe clinique dédiée et l'expansion de son équipe de recherche. Ces développements représentent une étape importante dans les progrès continus de la société pour faire avancer ses immunothérapies à base d'ARN, connues sous le nom de CryptiVax™, dans les essais cliniques.

Siri Brinchmann-Hansen Torhaug, responsable du développement en oncologie, et Gertrud Koefoed Rasmussen, responsable des opérations de développement, rejoindront toutes deux l'équipe de direction d'Epitopea. Klaus Edvardsen, directeur médical (CMO) d'Epitopea depuis février 2025, et supervisent la direction stratégique des essais cliniques et des affaires réglementaires.

L'équipe de recherche d'Epitopea à Cambridge a été élargie pour inclure des capacités d'immunologie translationnelle avec la nomination du Dr Theres Oakes en tant que directeur des sciences translationnelles et du Dr Lisa Smith en tant que directrice de la recherche (Royaume-Uni). Jon Moore, cofondateur et directeur scientifique (CSO) d'Epitopea, et travailleront en étroite collaboration avec l'équipe clinique afin d'assurer l'intégration transparente des stratégies de recherche et des stratégies cliniques.

Siri Brinchmann-Hansen Torhaug est une spécialiste en oncologie très accomplie, certifiée par le conseil d'administration, qui possède une vaste expérience en matière de stratégie et de développement cliniques. Siri a occupé divers postes de direction, notamment en tant que directrice médicale chez Nykode Therapeutics, où elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de stratégies cliniques pour les thérapies en oncologie et en maladies auto-immunes. Elle apporte une grande expérience de la recherche translationnelle en phase précoce et des essais cliniques en phase avancée. Chez Epitopea, Siri se concentrera sur la stratégie et le développement cliniques, s'assurant que le pipeline de la société progresse avec précision et efficacité.

"C'est un plaisir de rejoindre l'équipe de direction et de leadership clinique d'Epitopea ", a déclaré Siri Brinchmann-Hansen Torhaug, responsable du développement en oncologie. "Grâce à mon expérience des essais cliniques en oncologie, je suis très enthousiaste à l'idée de contribuer aux travaux innovants de la société dans le domaine de l'immunothérapie du cancer. Je me réjouis de travailler aux côtés de Klaus et de Gertrud pour faire progresser le pipeline prometteur d'Epitopea, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients en oncologie."

Gertrud Koefoed Rasmussen apporte plus de 20 ans d'expérience dans les opérations cliniques dans de multiples domaines thérapeutiques, y compris l'oncologie et les maladies rares. Dernièrement, Gertrud a occupé le poste de vice-présidente et responsable des opérations de développement chez Nykode Therapeutics, où elle a mis en place et développé le département des opérations cliniques et dirigé des essais cliniques à toutes les phases du développement. Elle possède une vaste expérience en matière de gestion des fournisseurs, de conformité réglementaire et d'optimisation des processus. Chez Epitopea, Gertrud dirigera la gestion des essais cliniques et la conformité réglementaire, en veillant à ce que les essais soient menés efficacement et conformément aux directives réglementaires.

"Rejoindre Epitopea est une opportunité passionnante de mettre à profit mon expertise dans les opérations cliniques et de contribuer au développement de thérapies innovantes", a déclaré Gertrud Koefoed Rasmussen, responsable des opérations de développement. "Je me réjouis de collaborer avec l'équipe pour gérer et exécuter des essais cliniques qui apporteront des immunothérapies anticancéreuses révolutionnaires à des patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits."

Klaus Edvardsen, CMO d'Epitopea, a déclaré : "C'est un honneur de diriger la formation de cette équipe clinique et je suis ravi de travailler avec Gertrud et Siri, qui apportent toutes deux une expérience et une expertise inestimables à Epitopea. Leur leadership sera déterminant pour la poursuite de nos essais cliniques et la mise sur le marché de nos immunothérapies anticancéreuses."

Dans le cadre des nominations de l'équipe de recherche, le Dr Theres Oakes apporte une grande expertise en immuno-oncologie dirigée par les antigènes grâce à sa formation universitaire et à ses fonctions antérieures chez Achilles Therapeutics. Le Dr Lisa Smith apporte une expérience considérable en matière de découverte de médicaments et d'oncologie grâce à ses fonctions antérieures chez Kudos Therapeutics, Mission Therapeutics et Benevolent AI.

Jon Moore, CSO et cofondateur d'Epitopea, a déclaré : "Nous exploitons les talents de notre équipe de recherche actuelle et des nouveaux venus pour mettre au point des immunothérapies anticancéreuses de classe mondiale. A cette fin, nous accueillons Lisa pour accélérer ces efforts. De plus, grâce à l'équipe de sciences translationnelles que nous sommes en train de constituer autour de Theres, nous aurons la capacité d'évaluer la performance de nos immunothérapies chez les patients avec une précision inégalée. Ce fut un véritable privilège de pouvoir constituer un groupe de biologie aussi solide, et je suis très impatient de voir l'impact que nous pouvons avoir sur le traitement de ces maladies dévastatrices".

A propos d'Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d'immunothérapie contre le cancer qui développe des immunothérapies à base d'ARN accessibles et prêtes à l'emploi pour les cancers difficiles à traiter, en ciblant une nouvelle classe d'antigènes spécifiques de tumeurs inexploités, connus sous le nom de CryptigenMC TSA, qui sont largement partagés par de nombreux patients atteints du même type de tumeur.

La société a créé une vaste bibliothèque de nouveaux CryptigenMC TSA, découverts par sa plateforme exclusive CryptoMapMC qui s'appuie sur l'immunopeptidomique, la génomique et un pipeline bioinformatique, permettant l'identification d'antigènes spécifiques des tumeurs exprimés de manière aberrante (aeTSA) qui sont cachés dans l'ADN "poubelle" du cancer. Ces TSA cachés de CryptigenMC ont été découverts pour la première fois dans le cadre d'une recherche menée par les Drs Claude Perreault et Pierre Thibault à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal.

Epitopea est soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, notamment Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures. La société a une licence et une collaboration de recherche avec MSD (nom commercial de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA).

Epitopea a été fondée en 2021 et se compose de sociétés sœurs basées à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Montréal, au Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

