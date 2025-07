Ontex opgenomen in de 2024 CDP Supplier Engagement Leaderboard als erkenning voor zijn klimaatinspanningen doorheen de waardeketen

Aalst, België, 10 juli 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, werd voor het tweede jaar op rij erkend door CDP* voor zijn klimaatacties in samenwerking met leveranciers, specifiek gericht op het verminderen van scope 3-emissies. Ontex behoort zo tot de best beoordeelde bedrijven die worden opgenomen in de 2024 Supplier Engagement Leaderboard, een ranglijst die bedrijven evalueert op hun betrokkenheid bij klimaatvraagstukken doorheen de toeleveringsketen.

Marco Querzoli, Chief Supply Chain Officer, verklaarde: “Na onze uitstekende CDP-score A voor Klimaatactie in februari, vormt deze extra erkenning van de Supplier Engagement Leaderboard opnieuw een belangrijke mijlpaal in ons duurzaamheidstraject. Het bevestigt onze overtuiging dat échte klimaatimpact enkel bereikt kan worden dankzij doorgedreven samenwerking. Bij Ontex zetten we ons in om elke schakel van onze waardeketen te integreren — om zo niet alleen vandaag toegevoegde waarde en kwaliteit aan onze klanten te bieden, maar ook de weg te effenen naar een duurzame toekomst voor de komende generaties. We blijven inzetten op samenwerking met onze leveranciers om de CO₂-uitstoot van zowel grondstoffen als transport te verlagen.”

In 2024 ondernam Ontex stappen om de maturiteit van de duurzaamheidsinspanningen van leveranciers beter in kaart te brengen door informatie te verzamelen over hun klimaatdoelstellingen, meetmethoden en lopende milieuprojecten. Dankzij leveranciersgegevens kon Ontex al meer dan 50% van de uitstoot uit aangekochte goederen en diensten nauwgezet monitoren, wat het mogelijk maakt om de vooruitgang van leveranciers beter te volgen.

Deze en andere inspanningen droegen ertoe bij dat Ontex werd opgenomen in de 2024 CDP Supplier Engagement Leaderboard, wat zijn leiderschap bevestigt in het stimuleren van klimaatactie doorheen de volledige waardeketen en de basis legt voor toekomstige verminderingen van scope 3-emissies.

Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie en doelstellingen van Ontex, ga naar https://ontex.com/sustainability of raadpleeg het meest recente jaarverslag van Ontex.

* Over CDP: CDP (Carbon Disclosure Project) is een wereldwijde non-profitorganisatie die bedrijven bevraagt over hun milieubeleid namens meer dan 740 institutionele beleggers. In totaal namen ongeveer 23.000 bedrijven deel aan de enquête. De Supplier Engagement Assessment van CDP beoordeelt bedrijven op hun prestaties rond governance, doelstellingen, scope 3-emissies en betrokkenheid van de waardeketen in de CDP-klimaatenquête.



Afbeelding beschikbaar op Ontex.com



Over ontex

