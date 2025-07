Supremex conclut la cession-bail de deux propriétés

La transaction permet de dégager une valeur significative pour les actionnaires

La position de trésorerie nette qui en résultera offrira une plus grande flexibilité pour mettre en œuvre la stratégie de la Société.

MONTRÉAL, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une opération de cession-bail portant sur les deux propriétés qu'elle détient, pour un produit brut de 53,0 millions de dollars, sous réserve de certains ajustements postérieurs à la clôture (la « transaction »). À la suite de la transaction, la Société jouira d’une plus grande flexibilité financière afin de poursuivre l’exécution de sa stratégie d’affaires et de retourner de la valeur aux actionnaires.

Conformément aux modalités des ententes définitives conclues dans le cadre de la transaction, la Société, indirectement par l'entremise de certaines de ses filiales en propriété exclusive, a vendu ses propriétés de la rue Cordner à LaSalle, au Québec, et de Humberline Drive à Etobicoke, en Ontario, à des entités affiliées à Brasswater, une société de promotion immobilière de premier plan dans l'Est du Canada et aux États-Unis. Ces installations logent les deux principaux sites de vente et de fabrication d'enveloppes de la Société, tandis que l'installation de LaSalle abrite également ses bureaux. À la clôture de la transaction, Supremex a conclu des contrats de location à l'égard des propriétés pour une durée initiale de 10 ans. Les contrats de location comprennent également trois options de renouvellement de cinq ans à un loyer équitable.

« Cette transaction libère une valeur significative pour les actionnaires et renforce considérablement notre bilan. Elle offre également une flexibilité financière encore plus grande qui, combinée à notre forte génération de flux de trésorerie disponible, nous permettra de nous concentrer sur la réalisation de nos objectifs stratégiques et sur le maintien d'une croissance rentable tout en continuant à optimiser le rendement des investissements pour les actionnaires », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Avec son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations sur l'utilisation présumée du produit net de la transaction par la Société, les avantages prévus de la transaction pour la Société et ses parties prenantes, et des déclarations ou informations similaires concernant des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs anticipés. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l’intention de, s’attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l’entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l’entreprise d’attirer et de conserver des clients. L’information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l’information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué de presse. Supremex prévient que de telles hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques tels que des incertitudes économiques, des ralentissements économiques ou des récessions, ou l’imposition de tarifs douaniers ou de restrictions commerciales pourraient rendre ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de réaliser les avantages prévus de la Transaction de la manière dont ils sont actuellement anticipés, ou pas du tout, ainsi que les autres risques et incertitudes discutés tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et, dans la notice annuelle de la Société en date du 20 mars 2025, en particulier sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s’ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement.