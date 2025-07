Bitget se asocia con UNTOLD Festival, donde la Web3 será el protagonista

Bitget destaca en la escena internacional como socio exclusivo Web3 de UNTOLD

CLUJ-NAPOCA, Rumania, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha colaborado con UNTOLD, uno de los tres principales festivales de música del mundo para sincronizar la cultura popular con la Web3. Con esta colaboración, Bitget es ahora el patrocinador oficial de UNTOLD X este mes de agosto, y la asociación continuará en UNTOLD Dubai más adelante en el año. El festival de música contará con la asistencia de más de 400.000 amantes de la música, llevará el mensaje de Bitget al escenario principal e invitará al mundo con su mensaje “Feel the ₿eat” (Sentir el ritmo).

Esta colaboración marca el movimiento más audaz de Bitget en el mundo de la música y la cultura juvenil. Luego de los llamativos acuerdos con LALIGA y MotoGP, la colaboración con UNTOLD demuestra que Bitget no solo participa, sino que se roba el protagonismo. ¿El objetivo? Poner la Web3 en primera fila, detrás del escenario y en cada espacio de por medio.

“Nos hemos asociado con atletas, campeones y ahora estrellas de rock”, expresó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “UNTOLD habla el idioma de la próxima generación. Y nosotros también. Bien sea que estés disfrutando en la multitud o realizando operaciones sobre la marcha, Bitget está allí para aprovechar cada momento. Estamos aquí para conectar, para movernos al ritmo de la cultura popular y para mostrar que la Web3 es la puerta para ampliar los horizontes”.

Ubicado en el puesto n.º 3 a nivel mundial en la lista de los 100 mejores festivales de DJ Mag, UNTOLD se ha convertido en un referente cultural. Organiza actuaciones en directo como las de Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Bebe Rexha, Major Lazer, Charlie XCX y Jason Derulo. Gigantes de la música electrónica como Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Solomun y Amelie Lens también entretendrán al público.

“Estamos emocionados de recibir a Bitget como socio internacional de UNTOLD. Esta colaboración va mucho más allá del patrocinio; se trata de crear puentes entre el mundo de la música, la cultura y el futuro de las finanzas,” expresó Bogdan Rădulescu, cofundador y director comercial de UNTOLD Universe. “Juntos, crearemos experiencias que redefinirán la manera en la que las comunidades se conectan y celebran en todos los continentes”.

La edición del 10.º aniversario promete ser legendaria, con Post Malone, Armin van Buuren, Tiësto y Martin Garrix liderando el cartel. Bitget estará allí en cada paso (y contando los pasos) del camino, desde los eventos inmersivos hasta las experiencias VIP exclusivas.

Con asientos privilegiados en UNTOLD, Bitget resalta el significado de ser VIP. Piense en acceso tras bambalinas, salones ultraexclusivos y momentos inolvidables, todo reservado para quienes viven la vida al máximo y exigen lo mejor.

La colaboración comenzará en el 10.º aniversario de UNTOLD en Cluj-Napoca. Continuará hasta UNTOLD Dubai, donde Bitget llevará la energía de la incipiente Web3 a uno de los escenarios culturales más dinámicos del mundo.

Cuando UNTOLD celebra una década de momentos musicales inolvidables, Bitget toma el protagonismo para amplificar el futuro. Esta colaboración trata de resonancia. Desde Cluj hasta Dubái, Bitget reinventa la manera en la que las nuevas generaciones se conectan con las finanzas, la cultura y entre ellas.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Al brindar servicio a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida con ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su innovadora función de copy trading y otras soluciones para operar. También ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, al precio de Ethereum y a los precios de otras criptomonedas.

Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera criptográfica sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Acerca de UNTOLD

El UNTOLD Festival es uno de los festivales de música más grandes del mundo y celebra una década este verano. UNTOLD surgió en el corazón de Transilvania, Rumania, y ahora ocupa el puesto n.º 3 en la lista de los 100 mejores festivales de DJ Mag. En 2015, el UNTOLD Festival obtuvo el premio “Best Major Festival in Europe” (Mejor gran festival de Europa), primera vez que un festival recibe este reconocimiento después de una primera edición.

En 2025, UNTOLD celebra 10 años con Post Malone, Metro Boomin, Anyma, Armin van Buuren, set especial de Martin Garrix con UNTOLD, FISHER, set extendido de Tiësto, set extendido de Don Diablo, Dom Dolla, Adriatique y mucho más. Se espera que asistan más de 430.000 aficionados de todo el mundo en Cluj-Napoca, del 7 al 10 de agosto, para celebrar el 10.º aniversario de UNTOLD.

Acerca de UNTOLD Universe

UNTOLD Universe es uno de los principales grupos de eventos en directo y entretenimiento del mundo. Su cartera incluye el UNTOLD Festival (ubicado en el puesto n.º 3 de la lista de los 100 mejores festivales de DJ Mag), Neversea (n.º 21), UNTOLD Dubai (n.º 40) y Massif, una experiencia musical de invierno en las montañas de Rumania. Más allá de los festivales, UNTOLD Universe también realiza eventos culturales, incluyendo mercados navideños, colaboraciones internacionales, activaciones de la marca, comunicaciones y películas.

