Bitget 携手 UNTOLD 音乐节，共同奏响 Web3 舞台主旋律

作为 UNTOLD 的独家 Web3 合作伙伴，Bitget 即将闪耀亮相全球舞台

克卢日-纳波卡，罗马尼亚, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 与全球三大音乐节之一的 UNTOLD 达成合作，共同推动流行文化与 Web3 相融合。 借此契机，Bitget 成为今年八月举办的 UNTOLD X 的官方赞助商，并将继续赞助今年晚些时候举办的 UNTOLD Dubai。 届时将有超过 40 万名乐迷齐聚这场音乐盛会，Bitget 的理念将璀璨登场主舞台，邀请全球观众共赴一场视听盛宴——尽情感受比特节拍 (Feel the ₿eat)。

此次合作标志着 Bitget 迄今为止在音乐与青年文化领域最为大胆的一次跨界之举。 继携手 LALIGA 和 MotoGP 等重磅赛事后，Bitget 与 UNTOLD 的合作再次证明，Bitget 不仅仅是参与其中，更是舞台上最耀眼的焦点。 其目标是？ 让 Web3 融入台前幕后，贯穿每一次低音律动。

“我们已经与运动员和冠军建立了合作关系，如今又携手摇滚明星。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “UNTOLD 传递着未来一代的声音。 我们也是如此。 无论您在现场尽情律动，还是随时随地轻松交易，Bitget 都尽心陪伴，让每一刻精彩纷呈。 我们致力于搭建连接的桥梁，跟随流行文化的节奏起舞，向世界展示 Web3 如何为人们开启更广阔的视野。”

UNTOLD 荣登 DJ Mag 全球百大音乐节排行榜第三名，现已跻身重要文化地标之列。 UNTOLD 邀请了 Imagine Dragons、Lenny Kravitz、Bebe Rexha、Major Lazer、Charlie XCX 和 Jason Derulo 等演艺大咖现场献演。 Martin Garrix、David Guetta、Armin van Buuren、Solomun 和 Amelie Lens 等电子音乐巨星也将为观众倾情献艺。

“我们热烈欢迎 Bitget 成为 UNTOLD 的全球合作伙伴。 这次合作不仅是赞助，更是在音乐、文化与未来金融之间搭建桥梁。”UNTOLD Universe 联合创始人兼首席商务官 Bogdan Rădulescu 表示， “我们将携手打造全新体验，重新诠释全球社区相互交融的纽带与庆祝方式。”

十周年特别版阵容星光璀璨，Post Malone、Armin van Buuren、Tiësto 和 Martin Garrix 等巨星强势助阵，势必打造传奇盛典。 Bitget 将全程相伴，从沉浸式活动到专属 VIP 体验，每个环节皆精心呈现。

Bitget 坐镇 UNTOLD 前排，全方位升级 VIP 体验。 幕后通道、超级专属休息室和难忘瞬间，一切专为那些活出极致、追求卓越的人士而预留。

此次合作将于克卢日-纳波卡举办的 UNTOLD 十周年庆典上正式启幕。 这一合作还将延续至 UNTOLD Dubai，届时 Bitget 将再次为这座全场最震撼的文化舞台注入 Web3 的澎湃活力。

值此 UNTOLD 迎来十年华彩乐章盛典之际，Bitget 将重磅登场，携手共谱更加精彩的未来篇章。 本次合作，重在共鸣。 从克卢日到迪拜，Bitget 正在重新构想新一代人与金融、文化以及彼此之间相融合的方式。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿名用户，通过自己开创性的复制交易功能和其它交易解决方案，致力于让用户更智能地进行交易。 该交易所还提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。

Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球用户拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

关于 UNTOLD

UNTOLD 音乐节是全球规模最大的音乐节之一，将于今年夏天迎来十周年庆典。 该音乐节起源于罗马尼亚特兰西瓦尼亚核心地区，如今位列 DJ Mag 百大音乐节第三名。 2015 年，UNTOLD 音乐节荣获欧洲最佳大型音乐节奖，成为首个首次举办即获此殊荣的音乐节。

2025 年，UNTOLD 将迎来十周年华诞，邀请了 Post Malone、Metro Boomin、Anyma、Armin van Buuren、Martin Garrix（UNTOLD 特别专场）、FISHER、Tiësto（加长版演出）、Don Diablo（加长版演出）、Dom Dolla、Adriatique 等众多顶流艺人登台献艺，阵容豪华至极。 8 月 7 日至 10 日，预计将有超过 43 万名来自全球的粉丝齐聚克卢日-纳波卡，共同庆祝 UNTOLD 十周年盛典。

关于 UNTOLD Universe

UNTOLD Universe 是全球领先的娱乐和现场活动集团之一。 其旗下项目包括 UNTOLD 音乐节（DJ Mag 全球百大音乐节排名第 3）、Neversea（第 21 名）、UNTOLD Dubai（第 40 名），以及在罗马尼亚山区举办的冬季音乐盛会 Massif。 除了音乐节，UNTOLD Universe 还致力于策划各类文化活动，包括圣诞集市、国际合作、品牌推广、传播项目及电影制作。

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

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