Cartier dévoile un nouveau modèle de ciblage IA généré par VRIFY avant le plus grand programme de forage jamais réalisé à Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV : ECR ; FSE : 6CA) est heureuse de présenter son nouveau modèle prédictif pour le projet Cadillac, situé au cœur du camp minier de Val-d’Or, au Québec. Ce modèle a été créé grâce à l’intelligence artificielle (″ IA ″) et à la plateforme de découverte minérale assistée par IA DORA de VRIFY. Grâce à des données géoscientifiques robustes provenant de l’ensemble des 14 000 ha de la propriété Cadillac, la Société a pu en tirer profit en exploitant les algorithmes et le traitement des caractéristiques exclusifs de VRIFY pour générer un score de prospectivité VRIFY (VPS) sur l’ensemble du terrain. Le VPS est une valeur probabiliste qui aide l’équipe de Cartier à prioriser et à orienter une partie du prochain programme de forage de 100 000 m de la Société, grâce à une approche fondée sur des données probantes.

Pour une vue interactive du modèle 3D de Cartier présentant les résultats de l'IA, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://vrify.com/decks/18798

Philippe Cloutier, président et chef de la direction, a déclaré : ″ Nous sommes impressionnés par les résultats obtenus par DORA, la plateforme de découverte minérale assistée par l'IA de VRIFY. Ces résultats révèlent des extensions potentielles de la minéralisation connue latéralement et en profondeur et, plus important encore, identifient de nouvelles zones cibles à fort potentiel. ″ Nous sommes particulièrement enthousiastes face à la découverte de plusieurs zones présentant un fort potentiel, là où il y a eu peu ou pas de forages et d'exploration modernes. Nous forerons ces zones et avons planifié des forages de contingences pour assurer le suivi des succès. ″

″ Les récents résultats de Cartier sont très encourageants, notamment dans le contexte d'un camp minier mature et historiquement productif, où plusieurs zones à fort potentiel restent à tester, ″ a déclaré Steve de Jong, président et chef de la direction et co-fondateur de VRIFY. ″ Ces résultats soulignent l'intérêt de l'intelligence artificielle comme outil d'exploration, démontrant comment l'analyse assistée par IA des ensembles de données géoscientifiques peut identifier systématiquement des cibles jusqu'alors négligées par les méthodes conventionnelles. ″

Compilation des données et traitement des caractéristiques

La Société et VRIFY ont collaboré pour entreprendre un vaste projet d'agrégation et de synthèse de données, en exploitant des techniques d'IA sophistiquées afin d'extraire des informations pertinentes à partir d'un large éventail de données propriétaires et accessibles au public, notamment :

Plus de 158 000 analyses provenant d'environ 544 000 m de forage répartis dans environ 4 500 trous ;

Géochimie de surface, incluant les roches, les sols, le till glaciaire, l'écorce et les sédiments fluviatiles et lacustres, totalisant plus de 8 500 analyses individuelles ;

Plus de 15 000 points de données structurales individuels issus de la cartographie régionale et locale du roc ;

Géophysique régionale incluant le magnétisme, l'EM et la gravité, assurant une couverture continue de l'ensemble de la propriété Cadillac ;

Plusieurs levés géophysiques à l’échelle locale à haute résolution, incluant des données IP, magnétiques au sol et héliportés et des données VLF.



Grâce au traitement des caractéristiques exclusif de VRIFY, 148 produits géoscientifiques supplémentaires ont été créés et exploités pour améliorer la modélisation prédictive à Cadillac (Figure 1). Ces produits ont contribué à fournir des informations géoscientifiques supplémentaires et se sont avérés dotés d'un potentiel prédictif considérable pour la génération de cibles.





Figure 1. Empilement de données représentant les ensembles de données régionales et propriétaires brutes de la propriété Cadillac (côté gauche) et empilement de données entièrement intégrée après le traitement des caractéristiques de VRIFY (côté droit).

Modèle prédictif et génération de cibles

Grâce à DORA, la Société a pu réaliser de multiples expériences intégrant différents ensembles de données, seuils de métaux et paramètres d'IA, ce qui a permis d'affiner le modèle prédictif sur l'ensemble du terrain. Grâce à la robustesse des données de Cartier, DORA a également pu projeter les résultats VPS en profondeur, révélant ainsi des extensions potentielles de minéralisations connues et cartographiant de nouvelles zones souterraines à fort potentiel. Cela a permis d'identifier plusieurs zones présentant des scores VPS élevés, là où il n'y avait jusqu'alors que peu ou pas de forages, ni d'efforts d'exploration modernes (Figures 2 et 3).



Figure 2. Aperçu du modèle IA identifiant les zones cibles sur Cadillac.

Pour chaque cible générée, VRIFY a fourni à Cartier un tableau d'importance des caractéristiques expliquant l'influence relative de chaque donnée géoscientifique sur le modèle de prospectivité de la zone. Cela a permis à l'équipe technique de la Société d'obtenir des informations objectives sur la puissance prédictive de ses ensembles de données et d'intégrer ces informations dans ses décisions stratégiques pour éclairer sa prochaine campagne d'exploration.



Figure 3. Tableau d’importance des caractéristiques, exemple de cible Omicron.



Le plus important programme de forage jamais réalisé sur la propriété Cadillac

Cartier dispose désormais du financement nécessaire pour le plus important programme de forage jamais réalisé sur la propriété Cadillac, soit 100 000 m de forage, prévu au cours des 18 prochains mois. Ce programme, qui débutera à la fin août 2025, comprendra environ 600 forages, soutenus par deux foreuses, visant à étendre les zones aurifères connues et à tester de nouvelles cibles prioritaires. Environ 25 % des 100 000 m seront consacrés à l'exploration de cibles générées par DORA, la plateforme de découverte minérale assistée par l'IA de VRIFY, ainsi que d'autres cibles lithostructurales.

Exploration conduite par l'IA et analyses en temps réel

DORA, la plateforme de découverte minérale assistée par l'IA de VRIFY, utilise une combinaison d'algorithmes et de jeux de données propriétaires, incluant une grande variété de fonctionnalités d'exploration, pour former des modèles prédictifs. Cette plateforme exploite des relations de données complexes pour prédire les cibles d'exploration minérale, simplifiant ainsi le processus d'identification de systèmes minéraux viables, qui peuvent ensuite être validés par les géoscientifiques. L'automatisation de la génération de cibles permet également de mettre à jour rapidement les modèles formés avec les nouvelles données issues de l'exploration en cours et de la base de données croissante de VRIFY, créant ainsi un flux de travail itératif pour améliorer la précision et les résultats.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur VRIFY.com.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos de Ressources Cartier Inc.

Fondée en 2006, Ressources Cartier Inc. est une société d’exploration de projets aurifères avancés, basée à Val-d’Or (Québec, Canada). En 2024, le Québec s’est classé 5è dans le palmarès des meilleures juridictions minières au monde (Institut Fraser). Cartier détient 100 % de son projet phare Cadillac et contrôle une position stratégique de 14 000 ha. Le projet Cadillac est situé à environ 40 km à l’est de Val-d’Or et à proximité d’usines de traitement de l’or existantes ayant une capacité disponible.

Les résultats de la récente Étude Économique Préliminaire1 (ÉÉP) démontrent la viabilité économique du projet avec une production d’or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de la mine de 9,7 ans. L’Estimation des Ressources Minérales actuelles1 (ÉRM) totalisent 7 128 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,14 g/t Au pour un total de 720 000 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées et 18 475 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,75 g/t Au pour un total de 1 633 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées.

1. NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions, May, 29, 2023.

