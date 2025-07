Judy Goldring, chef de la direction à AGF, a annoncé des changements concernant l’équipe de la haute direction d’AGF

TORONTO, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (TSX: AGF.B) a annoncé aujourd’hui que Judy Goldring, chef de la direction, a apporté des changements à l’équipe de la haute direction. Ces changements reflètent la vaste expérience qui existe au sein d’AGF et les solides compétences de l’équipe de la haute direction, procurant à la Société une position favorable pour continuer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance axée sur de nombreuses années.

« Nous adoptons une démarche délibérément rigoureuse à l’égard de la planification de la succession et du développement des compétences, et je crois fermement à la valeur de la solide réserve d’effectifs dont nous disposons à AGF, a déclaré Judy Goldring, chef de la direction, AGF. L’équipe de la haute direction est bien positionnée pour veiller à la réussite soutenue de la Société, alors que nous réalisons notre plan stratégique à long terme, afin de diversifier nos activités dans les diverses catégories d’actifs, pour différents réseaux de clients. »

Chris Jackson a été nommé président et chef de l’exploitation, AGF. Il entre en fonctions immédiatement. Dans le cadre de son rôle élargi, il relèvera de Mme Goldring, supervisant la mise en application de plans stratégiques à l’appui des priorités, et procurera des conseils sur la planification des affaires et l’orientation des initiatives d’entreprise, auprès de l’équipe de la haute direction d’AGF.

M. Jackson compte plus de 35 années d’expérience en matière de direction d’entreprise dans les secteurs des services financiers et des technologies, dont 14 ans à AGF, dans le cadre de rôles progressifs importants. Depuis 2018, il est membre de l’équipe de la haute direction, assistant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie à long terme de la Société.

De plus, David Stonehouse a été nommé chef intérimaire des investissements, Placements AGF. Un processus de recherche a été entamé aux fins du recrutement d’un nouveau chef des investissements. À titre de chef intérimaire, M. Stonehouse dirigera l’équipe de gestion des investissements, avec l’aide du Bureau du chef des investissements de l’entreprise, assurant la stabilité de la culture, de même que le maintien de l’accent sur la production de résultats solides et constants pour les clients. Dans le cadre de ce rôle de chef intérimaire des investissements, il met à profit près de trois décennies d’expérience en matière de gestion de portefeuilles, en plus d’être chef des investissements nord-américains et spécialisés depuis 2018.

Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF, la plateforme d’alternatifs diversifiés d’AGF, et membre de l’équipe de la haute direction d’AGF, représentera l’équipe de la haute direction auprès du Bureau du chef des investissements de Placements AGF, des fonctions qu’exerçait auparavant Kevin McCreadie. À ce titre, M. Lawrence procurera des conseils au Bureau du chef des investissements en ce qui concerne l’orientation générale de l’entreprise, de même que la planification stratégique et la prise de décision.

« Je suis d’avis que si nous veillons à aiguiller nos compétences actuelles vers les occasions appropriées, tout en cherchant à accroître les effectifs de notre entreprise dans des domaines clés, AGF continuera de grandir, de s’adapter et de prospérer dans le contexte d’évolution des cycles de marché et des préférences changeantes des investisseurs, tout comme nous le faisons depuis près de 70 ans, » a ajouté Mme Goldring.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant 55 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com