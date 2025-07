DAVIDsTEA annonce les résultats de son assemblée annuelle

MONTRÉAL, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), un important commerçant de thé en Amérique du Nord, est heureuse d’annoncer que les cinq candidats figurant dans sa circulaire de sollicitation de procurations datée du 30 mai 2025 ont été élus à titre d’administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue hier à Montréal. Selon les procurations reçues et les bulletins de vote déposés, les résultats du vote sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour % Votes contre % Jane Silverstone Segal 13 730 858 99,08 128 066 0,92 Sarah Segal 13 733 155 99,09 125 769 0,91 Susan L. Burkman 13 733 417 99,09 125 507 0,91 Pat De Marco 17 733 589 99,10 125 335 0,90 Peter Robinson 13 733 541 99,10 125 383 0,90

Lors de l’assemblée, les actionnaires de DAVIDsTEA ont également reconduit Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à titre d’auditeur de DAVIDsTEA, et ont adopté une résolution modifiant le régime incitatif global en actions de 2015 de la Société afin d’augmenter le nombre d’actions ordinaires de la Société pouvant être émises en vertu de celui-ci.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.