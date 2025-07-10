Bitget 上线 Tanssi (TANSSI) 现货交易，奖励的代币数目达 8,878,000 枚

维多利亚，塞舌尔, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在其现货交易平台推出 Tanssi (TANSSI)。Tanssi 是一种去中心化的基础设施协议。除上述现货交易外，Bitget 还将推出专属 PoolX 推广活动和 CandyBomb 推广活动。

TANSSI/USDT 交易对将于 2025 年 7 月 9 日 11:00（世界协调时间）正式开盘，提现功能则于 2025 年 7 月 10 日 12:00（世界协调时间）启用。符合资格的用户可参与 PoolX 推广活动，锁定最少 100 TANSSI，即可瓜分 888,000 TANSSI，最多可赢取 10,000,000 TANSSI。活动时间为 2025 年 7 月 9 日 11:00 至 2025 年 7 月 19 日 11:00（世界协调时间）。

此外，Bitget 也将推出 CandyBomb 活动，奖励总额高达 7,990,000 TANSSI。交易池分为两个部分：新用户可以交易 TANSSI 和 SOL，即有机会从共计 5,330,000 TANSSI 的交易池中赢得奖励，而通用的 TANSSI 交易池则为所有符合资格的参与者提供 2,660,000 TANSSI。CandyBomb 活动将于 2025 年 7 月 9 日 11:00 至 2025 年 7 月 16 日 11:00（世界协调时间）举行。

Tanssi 通过提供由以太坊级安全性能支持、无基础设施的简化方案，改变开发人员部署应用链的方式。Tanssi 专为现实世界资产 (RWA)、稳定币和协调协议等用例而设计，可实现整个堆栈自动化，验证器编排、去中心化排序、RPC、索引器和浏览器皆可开箱即用。开发人员可以使用预先建构的 EVM 链快速启动或自定义基于基板的运行时，获得确定性效能、快速终结以及对治理、费用和升级逻辑的完全控制权。

有赖于这种灵活的架构，团队能够部署主权链，不受共享瓶颈或外部依赖影响，从而加快上市时间并保持完全自主。借助 Tanssi，启动应用链变得像部署智能合约一样顺畅，为当今最宏大的 Web3 应用程序提供速度和可扩展性。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。此次将 Tanssi 纳入 Bitget 产品版图，标志着该平台通过深耕小众社群、推动去中心化经济创新，在生态扩展进程中迈出了关键步伐，进一步强化其作为多元化 Web3 项目与文化运动战略门户的核心价值。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供一系列综合 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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