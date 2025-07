Alugue Pousadas agora é 123Reserve.com: conheça a nova plataforma de reservas de hotéis e pousadas

ASCURRA, SANTA CATARINA, Brazil, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A plataforma Alugue Pousadas, amplamente conhecida no Brasil por facilitar reservas em pousadas e hotéis, anuncia oficialmente sua migração para o 123Reserve.com . A mudança marca um passo estratégico importante para oferecer uma experiência ainda mais completa aos viajantes, com mais opções de hospedagem, nova tecnologia e maior alcance global.

Por que a migração para o 123Reserve.com?

Com a transição, os usuários passam a acessar diretamente os recursos do 123Reserve.com, que reúne mais de 1 milhão de acomodações — de pousadas charmosas e hotéis urbanos a resorts de luxo e hospedagens alternativas em centenas de destinos turísticos.

A integração entre as marcas cria uma plataforma mais robusta, moderna e confiável, sem abrir mão da segurança nas reservas e do suporte personalizado que sempre caracterizou o Alugue Pousadas.

"A união com o 123Reserve.com vai muito além de uma troca de domínio. Trata-se de uma evolução natural, que amplia nosso alcance e qualidade de serviço. Mantemos o mesmo compromisso com experiências de viagem inesquecíveis — agora com um cenário internacional e recursos tecnológicos ainda mais avançados", afirma André Sestari, CEO do 123Reserve.com.

O que muda para os usuários?

A navegação passa a ser centralizada no domínio 123Reserve.com , onde os viajantes poderão encontrar:

Uma interface mais intuitiva e rápida



Um blog de viagens com conteúdos atualizados



Guias com atrações, roteiros e dicas de viagem



Suporte multilíngue e atendimento por chat





Todos os acessos ao antigo site Alugue Pousadas serão automaticamente redirecionados para o novo endereço. Todas as reservas realizadas anteriormente continuam válidas, sendo integralmente gerenciadas pela equipe do 123Reserve.com — com suporte contínuo e garantia de atendimento.

Integração com o Sniff Hotels reforça a confiança

Além da incorporação do Alugue Pousadas, o 123Reserve.com também integrou à sua base o tradicional site Sniff Hotels, consolidado no setor de reservas online. Essa unificação de plataformas reforça ainda mais a credibilidade do 123 Reserve, agora posicionado como um dos principais hubs de hospedagem do mercado.

A fusão das bases de dados, tecnologias e experiências consolidadas cria um ambiente ainda mais seguro, moderno e eficiente para quem busca reservar hotéis e pousadas com tranquilidade, qualidade e confiabilidade.

Vantagens exclusivas para quem reserva pelo 123Reserve.com

A nova plataforma oferece diversos diferenciais aos viajantes, como:

Comparação de preços em tempo real entre diferentes parceiros



Multi Idiomas



Filtros avançados para buscar hospedagens por categoria, localização, avaliação e comodidades



Interface responsiva para celular, tablet e desktop



Suporte humano e rápido via e-mail





Destinos em alta no 123Reserve.com

A variedade de destinos é um dos pontos fortes da plataforma, que traz hospedagens para todos os perfis de viajantes. Entre os lugares mais buscados estão:

Campos do Jordão (SP) – charme e clima de serra



– charme e clima de serra Gramado e Canela (RS) – romantismo e atrações natalinas



– romantismo e atrações natalinas Porto de Galinhas (PE) – praia com águas cristalinas e piscinas naturais



– praia com águas cristalinas e piscinas naturais Paraty (RJ) – cultura, natureza e história



– cultura, natureza e história Chapada dos Veadeiros (GO) – ecoturismo e cachoeiras



– ecoturismo e cachoeiras Rio de Janeiro (RJ) – clássico e sempre em alta



– clássico e sempre em alta Orlando, Paris, Buenos Aires e Lisboa – grandes destinos internacionais também fazem parte do catálogo





Sobre o 123Reserve.com

O 123Reserve.com é uma plataforma global de reservas de hotéis e acomodações, criada para conectar viajantes com uma ampla e variada seleção de hospedagens em todo o mundo. Com foco na praticidade, conteúdo relevante e atendimento de qualidade, a missão do 123Reserve.com é simplificar o planejamento de viagens e proporcionar experiências memoráveis em cada estadia.

O site oferece ferramentas avançadas de busca, dicas de destinos, roteiros, além de um blog atualizado com conteúdos voltados ao turismo, cultura, gastronomia e tendências do setor.

Acesse agora