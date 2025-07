STMicroelectronics et Metalenz signent un nouvel accord de licence pour accélérer l’adoption des optiques métasurfaces

Nouvel accord de licence permettant la prolifération des optiques métasurfaces sur les marchés à forts volumes de l’électronique grand public, de l’automobile et de l’industriel : des applications pour smartphones telles que la biométrie, la détection LIDAR ou l’assistance des caméras jusqu’à la robotique, la reconnaissance de gestes ou la détection d’objets.





L’accord élargit la capacité de ST à utiliser la propriété intellectuelle de Metalenz pour produire des optiques métasurfaces avancées, tout en tirant partie de la plateforme technologique et de la fabrication unique de ST associant la production, le test et la qualification de semiconducteurs et d’optiques sur des tranches de 300 mm.





Genève (Suisse) et Boston (Massachusetts - Etats-unis), le 10 juillet 2025 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Metalenz, pionnier des optiques métasurfaces, ont annoncé un nouvel accord de licence. L’accord étend la capacité de ST à utiliser la propriété intellectuelle de Metalenz pour produire des optiques métasurfaces avancées, tout en tirant partie de la plateforme technologique et de fabrication unique de ST qui combine la production, le test et la qualification de semiconducteurs et d’optiques sur des tranches de 300 mm.

« STMicroelectronics est le seul fournisseur sur le marché à proposer une combinaison révolutionnaire de technologies optiques et microélectroniques. Depuis 2022, nous avons livré plus de 140 millions de modules optiques métasurfaces et de détection infrarouge FlightSense™ qui utilisent la propriété intellectuelle de Metalenz. Le nouvel accord de licence avec Metalenz renforce notre leadership technologique sur les segments de l’électronique grand public, de l’industriel et de l’automobile, et permettra de nouvelles opportunités allant des applications pour smartphones telles que la biométrie, la détection LIDAR et l’assistance des caméras, jusqu’à la robotique, la reconnaissance de gestes ou la détection d’objets », a déclaré Alexandre Balmefrezol, Executive Vice President et directeur général du Sous-Groupe Imaging de STMicroelectronics. « En traitant la technologie optique dans notre usine de semiconducteurs en 300 mm, notre modèle unique garantit une grande précision, une rentabilité et une évolutivité nécessaire pour répondre aux exigences des applications complexes et à forts volumes de nos clients. »

« Notre accord avec STMicroelectronics a le potentiel d’accélérer encore davantage l’adoption des métasurfaces, depuis leurs origines à Harvard jusqu’à leur intégration par des leaders du marché de l’électronique grand public », a déclaré Rob Devlin, cofondateur et CEO de Metalenz. « En permettant de fabriquer des composants optiques dans des usines de semiconducteurs, cet accord pourrait redéfinir profondément l’écosystème de la détection.

Alors que les cas d’usage de la détection 3D continuent de se développer, le leadership technologique de ST sur le marché associé à notre leadership en matière de propriété intellectuelle, consolide les positions dominantes de ST et Metalenz sur le marché émergent des métasurfaces que nous avons créé. »

Le nouvel accord de licence vise à répondre aux opportunités croissantes qu’offre le marché des optiques métasurfaces dont la croissance devrait être significative pour atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2029*, essentiellement en raison du rôle de l’industrie dans les applications émergentes d’affichage et d’imaging. (*rapport Yole Group, 2024 - Optical Metasurfaces).

Note à l’attention du rédacteur

En 2022, la technologie métasurface de Metalenz, issue de Harvard et qui détient les droits de licence exclusifs sur le portefeuille de brevets initial de Harvard dans ce domaine, a fait ses débuts avec les modules de détection directe du temps de vol dToF (direct Time-of-Flight) de la famille FlightSense de STMicroelectronics, leaders sur le marché.

Le remplacement des lentilles conventionnelles multi-éléments jusqu’alors utilisées par des optiques métasurfaces a permis d’améliorer les performances optiques et la stabilité thermique des modules FlightSense, tout en réduisant leur taille et leur complexité.

L’utilisation de tranches de 300 mm garantit un haut niveau de précision, ainsi que des performances élevées dans les applications optiques, auxquelles s’ajoutent les avantages d’évolutivité et de robustesse inhérents à cette technologie de fabrication de semiconducteurs.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

À propos de Metalenz

Metalenz est à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’optique grâce à la technologie des métasurfaces. Ses solutions redéfinissent les possibilités de l’imagerie et de la détection mobiles. Metalenz est la première entreprise à commercialiser les métasurfaces à grande échelle avec des millions de ses produits méta-optiques déjà intégrés dans des appareils à usage grand public, combinant la fonctionnalité de trois ou quatre lentilles et composants complexes au sein d’un unique composant fin, fabriqué en grandes séries dans des fonderies de semiconducteurs existantes. Premier produit complet proposé par l’entreprise, Polar ID est une solution révolutionnaire de déverrouillage par reconnaissance faciale, compacte et abordable pour appareils mobiles, qui exploite les capacités uniques de tri par polarisation de la lumière des métasurfaces pour permettre aux appareils mobiles de voir au-delà des limites des systèmes visuels actuels.

Pour de plus amples informations : www.metalenz.com

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

Metalenz

Carly Glovinski

Sr. Marketing Manager

media@metalenz.com

Pièce jointe