Bitget integra xStocks para llevar Wall Street a la Web3 con acciones tokenizadas en Onchain

VICTORIA, Seychelles, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, ha introducido un soporte para las acciones tokenizadas a través de su plataforma Onchain, luego de la integración con xStocks que conecta las acciones tradicionales con el ecosistema criptográfico. Este desarrollo permite a los usuarios de criptomonedas obtener exposición a las principales empresas multinacionales que cotizan en bolsa a través de una interfaz nativa de blockchain sin depender de los canales tradicionales.

Las ofertas de acciones tokenizadas incluyen una gama de conglomerados gigantes en tendencia como Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), SP500 (SPYx), Circle (CRCLx) y Apple (AAPLx). Estos activos, emitidos por xStocks, replican el valor de sus activos del mundo real y ahora se puede acceder a ellos y comercializarlos directamente a través de Bitget Onchain. La integración proporciona una convergencia funcional de las finanzas tradicionales con la infraestructura criptográfica, por lo que ofreciendo mayor accesibilidad a mercados que durante mucho tiempo han estado limitados por restricciones geográficas, regulatorias y operativas.

Bitget Onchain, lanzada a principios de 2025, es una combinación entre una experiencia de usuario de la bolsa centralizada y una exposición de activos descentralizados. Permite a los usuarios interactuar con activos en cadena directamente desde su cuenta al contado de Bitget, lo que elimina la necesidad de tener billeteras separadas, administración de claves privadas o puentes externos. Con soporte para ecosistemas como Solana, Base y BNB Smart Chain, Bitget Onchain permite operar en tiempo real cientos de tokens, junto con análisis inteligentes, control de gas y tipos de órdenes automatizados.

A través de esta integración con xStocks, Bitget Onchain extiende su funcionalidad más allá de los tokens criptográficos nativos, lo que permite operaciones casi continuas de acciones tokenizadas con liquidación instantánea. Esto elimina las limitaciones de los mercados convencionales, donde los horarios para operar son fijos y el acceso puede depender de la ubicación o la aprobación regulatoria. El modelo 24/7 adoptado por xStocks permite a los usuarios operar fuera de los horarios del mercado estándar, para atender a una generación nativa digital que opera más allá de los límites de los centros financieros tradicionales.

Estamos entrando en una nueva fase de acceso al mercado, donde las criptomonedas, las acciones y las finanzas tradicionales no compiten, sino que coexisten y se complementan. En Bitget, el objetivo es hacer que esta convergencia sea perfecta. Con acciones tokenizadas en Onchain, brindamos a los usuarios la capacidad de moverse entre clases de activos con la velocidad y flexibilidad de Web3, mientras siguen conectándose con el valor de los mercados tradicionales. Así es como vemos la evolución de CeDeFi: es una alternativa más sencilla, con menos bloqueos y mayores posibilidades de adopción", afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget.

Las acciones tokenizadas que se ofrecen a través de Bitget Onchain conservan muchas de las mismas características que sus versiones del mundo real, al tiempo que aprovechan la descentralización de la cadena de bloques. Los usuarios se benefician de tiempos de liquidación más rápidos, seguimiento transparente de la propiedad y la capacidad de interactuar con acciones tokenizadas junto con criptoactivos, todo dentro de una plataforma unificada. Los activos también son libremente transferibles y el marco de xStocks reduce las tarifas de transacción a un mero 0,3%, que suelen ser más altas en los mercados de valores tradicionales.

La integración permite a los usuarios ejecutar operaciones utilizando funciones avanzadas como órdenes limitadas, controles de gas y caídas y alertas de precios, herramientas que normalmente no están disponibles para operar acciones por fuera de las casas de bolsa centralizadas. Los datos de los activos, incluidos gráficos, liquidez y distribución de propiedad, se presentan en tiempo real, lo que permite tomar decisiones más informadas. A diferencia de los brókers tradicionales, no hay tarifas de transacción para comprar o vender estas acciones tokenizadas, y los activos siguen siendo libremente transferibles.

Al unir activos digitales y tradicionales, Bitget Onchain facilita la participación en el capital global y brinda acceso a una nueva generación de inversores que buscan un acceso más rápido y permanente a los mercados. El soporte de Bitget Onchain para acciones tokenizadas crea una ruta práctica y escalable hacia la diversificación de activos para los usuarios de criptomonedas.

Para acceder a xstocks en Bitget Onchain, visite aquí .

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la plataforma líder de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .

