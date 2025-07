COMMUNIQUE DE PRESSE

Ubisoft.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UBISOFT,

10 JUILLET 2025

Paris, le 10 juillet 2025 - L’Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 10 juillet 2025 à Paris, sous la présidence d’Yves Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général.

Lors de cette Assemblée, les actionnaires présents ou représentés détenaient au total

59,85 % des actions en circulation.

Toutes les résolutions ont été approuvées par une grande majorité reflétant le large soutien des actionnaires et leur confiance dans la stratégie d'Ubisoft.

Les actionnaires ont notamment voté la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Axelle Lemaire et André Loesekrug-Pietri qui ont démontré leur leadership ainsi que leur expertise dans les domaines de la technologie et des affaires publiques. Axelle Lemaire, qui a précédemment occupé le poste de Secrétaire d'État chargée de l'Innovation et du Numérique au sein du gouvernement français, est actuellement membre du Comité Exécutif de Sopra Steria, où elle est en charge de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Elle apporte une combinaison unique d’expertise en politique publique, en innovation numérique et en RSE. André Loesekrug-Pietri, actuellement Président et directeur scientifique de la Joint European Disruption Initiative, a précédemment occupé des postes de direction dans le gouvernement, l'entrepreneuriat, l'industrie et le capital-investissement, dont 10 ans passés en Chine. Il est un leader à la pointe de la souveraineté technologique européenne, avec une expertise significative en finance. Ubisoft leur souhaite la bienvenue au sein du Conseil d'Administration et se réjouit de bénéficier de leurs expériences respectives, qui contribueront à soutenir la stratégie et la transformation d'Ubisoft dans les années à venir. Le Conseil adresse ses remerciements aux deux administratrices sortantes, Laurence Hubert-Moy et Corinne Fernandez-Handelsman, pour leurs nombreuses années de service.

Les actionnaires ont également renouvelé le mandat de Claude France, Administratrice Indépendante Référente et Présidente du Comité d'Audit et des Risques, ainsi que les mandats de Christian Guillemot et Michel Guillemot.

Ubisoft remercie les actionnaires qui ont participé à l'Assemblée Générale pour leur précieuse contribution aux discussions.

Les résultats du vote portant sur chaque résolution seront disponibles sur le site internet d’Ubisoft ( www.ubisoft.com ).

Contacts

Relations Investisseurs







Alexandre Enjalbert

Head of Investor Relations

+ 33 1 48 18 50 78

alexandre.enjalbert@ubisoft.com



Relations Presse



Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91

emmanuel.carre@ubisoft.com

A propos d’ Ubisoft

Ubisoft est un créateur d’univers reconnu, dont la mission est d’enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de divertissement originales et inoubliables. Portées par des équipes réparties dans le monde entier, ses productions couvrent un large éventail de jeux emblématiques, parmi lesquels Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Avec Ubisoft Connect, les joueurs bénéficient d’un écosystème de services leur permettant d’enrichir leur expérience, de débloquer des récompenses et de rester connectés, quelle que soit la plateforme utilisée. Grâce à l’abonnement Ubisoft+, ils peuvent accéder dès leur sortie aux nouveautés, aux éditions premium et aux contenus additionnels, que ce soit sur PC, consoles ou via le cloud. Sur l’exercice fiscal 2024-2025, Ubisoft a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,85 milliard d’euros. Pour en savoir plus : www.ubisoftgroup.com.

© 2025 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Pièce jointe