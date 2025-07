BJMining Dévoile Sa Plateforme de Cloud Mining de Nouvelle Génération, Prête à Redéfinir les Standards de l'Industrie

Londres, Royaume-Uni, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2025, alors que les cryptomonnaies deviennent de plus en plus courantes, les investisseurs recherchent des moyens plus accessibles, plus efficaces et plus sûrs de faire croître leurs actifs numériques. BJMining, en tant que plateforme de cloud mining conforme et leader à l’échelle mondiale, s’appuie sur un modèle de service innovant et une infrastructure technique puissante pour redéfinir la logique opérationnelle et le système de valeur du secteur du cloud mining.



Minage en un clic : simplifier une technologie complexe

Le minage traditionnel nécessite souvent des machines professionnelles, des configurations complexes et des factures d'électricité élevées, mais BJMining lève tous ces obstacles. Il suffit aux utilisateurs de créer un compte et de sélectionner un contrat pour démarrer le minage cloud intelligent. Aucun équipement n'est requis. L'ensemble du processus est géré et exploité par la plateforme, et les revenus sont distribués automatiquement chaque jour.



Les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir un bonus d'essai de 15 $ lors de leur inscription, ce qui leur permet de démarrer sans frais et de découvrir rapidement les revenus passifs apportés par les actifs cryptographiques.

Des contrats diversifiés pour répondre à différentes attentes de profit

BJMining propose des contrats de cloud mining flexibles et diversifiés, adaptés au volume de capital et aux préférences de risque des différents utilisateurs. Voici quelques exemples de contrats :

Projet de contrat Investissement Le terme Chiffre d'affaires total WhatsMiner M50S+ $100 2 jour $100+$6 WhatsMiner M60S++ $600 7 jour $600+$52.50 Avalon Miner A1566 $1,200 15 jour $1,200+$234 WhatsMiner M66S+ $5,800 30 jour $5,800+$2,610 Antminer L7 $1,2000 40 jour $12,000+$8,160 Antminer S21e XP Hyd $2,7000 45 jour $27,000+$21,870

Tous les contrats sont planifiés par le système intelligent AI, avec des retours transparents et un règlement quotidien, et le contrat prend effet immédiatement après l'achat.



Puissance de calcul verte, protection de l'environnement et profit

BJMining s'engage en faveur des applications d'énergie verte. Tous ses centres de données miniers sont déployés dans des pays ou régions qui utilisent l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique pour respecter leurs engagements en matière de neutralité carbone. Cela permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation, mais aussi de faire de la plateforme une option d'investissement conforme aux tendances mondiales en matière de protection de l'environnement.

Sept avantages pour bâtir la confiance mondiale

New users will receive a $15 bonus upon registration, allowing them to experience cloud mining at zero cost;





allowing them to experience cloud mining at zero cost; Aucune machine minière ni maintenance requise , le contrat peut être démarré en un clic et les revenus peuvent être réglés quotidiennement ;





, le contrat peut être démarré en un clic et les revenus peuvent être réglés quotidiennement ; Planification intelligente IA + énergie verte , taux de puissance de calcul en ligne de 99,9 %, empreinte carbone nulle de la consommation d'électricité ;





, taux de puissance de calcul en ligne de 99,9 %, empreinte carbone nulle de la consommation d'électricité ; Protection de sécurité double McAfee® + Cloudflare®, les actifs de la plateforme sont assurés par AIG ;





les actifs de la plateforme sont assurés par AIG ; 0 frais de gestion + 0 frais cachés , la chaîne de revenus est traçable, transparente et claire ;





, la chaîne de revenus est traçable, transparente et claire ; Prend en charge les retraits multidevises , notamment BTC, USDT, DOGE, ETH, XRP, etc., vers des portefeuilles en quelques secondes ;





, notamment BTC, USDT, DOGE, ETH, XRP, etc., vers des portefeuilles en quelques secondes ; Mécanisme de remise sur invitation : 3 % pour les références directes et 2 % pour les références indirectes, sans limite supérieure de gains.

Brisez l'attente passive et passez à la valeur ajoutée active

Dans le contexte actuel de fortes fluctuations des devises et de volatilité du marché, de plus en plus d'investisseurs réalisent qu'il est difficile de contrôler l'avenir en se contentant d'acheter et de conserver. Plutôt que de s'inquiéter et de rater des opportunités entre les hauts et les bas, il est préférable de privilégier des plans de revenus plus stables, moins risqués et en constante croissance. Grâce au service de cloud mining intelligent proposé par BJMining, les utilisateurs n'ont plus besoin de se soucier des fluctuations du marché et peuvent générer des revenus passifs quotidiens stables. Il s'agit non seulement d'une méthode d'investissement plus rationnelle, mais aussi d'un nouveau concept de gestion des actifs numériques tout au long des cycles haussiers et baissiers.

Visitez https://bjmining.com ou contactez la plateforme par e-mail info@bjmining.com maintenant pour démarrer votre voyage de cloud mining intelligent et assister à la nouvelle ère de la liberté des actifs numériques !

Avis de non-responsabilité: Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d’investissement, ni un conseil d’investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques et la possibilité de perdre des fonds. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.