Mandalay Resources rapporterar stabil produktion under andra kvartalet, 101 miljoner USD i likvida medel och avgörande investeringar för att stödja tillväxten vid Costerfield

Andra kvartalet i korthet:

Kassan uppgick vid kvartalets slut till 101 MUSD, en ökning med 13 MUSD jämfört med föregående kvartal, trots betydande investeringar för att upprätthålla och utveckla verksamheten;

producerade 22 554 konsoliderade guldekvivalenta uns;



Costerfield: 8 145 uns guld och 137 ton antimon för 11 371 uns guldekvivalenta uns; Björkdal: 11 183 uns guld;

sålt 21 247 konsoliderade guldekvivalenta uns och

driftsatte den nya dammen med en kapacitet på 7 år vid Costerfield.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

”Med 101 miljoner USD i kontanter och inga skulder bidrar Mandalay med en stark finansiell ställning och operativa resultat till den pågående sammanslagningen med Alkane, som förväntas slutföras i början av augusti. Det sammanslagna bolaget kommer att bli nästan dubbelt så stort som Mandalay och vara väl positionerat för en potentiell omvärdering. Dessutom innebär de 22 554 guldekvivalenta uns som producerades under andra kvartalet att Mandalay är på god väg att uppnå produktionsprognosen för helåret på 85 000 till 95 000 guldekvivalenta uns.

”Det andra kvartalet var som väntat ett kvartal med höga kassautgifter, med den årliga skatteavstämningen på 7 MUSD och slutliga utgifter på 4 MUSD för färdigställandet av dammen vid Costerfield. Vi var mycket nöjda med att kunna slutföra en viktig milstolpe i och med den framgångsrika driftsättningen av denna nya lagringsanläggning för anrikningssand med en kapacitet på sju år, vilket öppnar för möjligheten att återigen förlänga gruvans livslängd genom prospektering och frigöra värde utöver de nuvarande mineralreserverna.”

Ryan Austerberry, COO, kommenterade:

”Björkdal producerade 11 183 uns guld under andra kvartalet och klarade sig igenom en säsongsmässigt svagare juni. Även om vissa hanterbara hinder påträffades, bibehölls gruvaktiviteten och halterna, och både anrikningsverkens genomströmning och utvinningsgrad levererade enligt plan. Teamet fortsätter att aktivt implementera nya driftstrategier för att förbättra tillförlitligheten under sommarperioden.

”Vid Costerfield uppgick produktionen till totalt cirka 11 371 guldekvivalenta uns, inklusive 8 145 uns guld och 137 ton antimon under andra kvartalet. Trots ett fyra dagar långt driftstopp på grund av underhållsarbete i anläggningen, vilket påverkade genomströmningen i slutet av kvartalet, var antalet utvunna ton fortsatt högt och produktionen av guld och antimon låg i linje med förväntningarna.

”När vi blickar framåt genomför båda verksamheterna förbättringsinitiativ som syftar till att bibehålla eller förbättra anläggningarnas prestanda. Vi förväntar oss liknande produktionsnivåer vid Björkdal under andra halvåret, medan vi vid Costerfield förväntar oss en höjning av halterna – särskilt av antimon – i takt med att vi flyttar fram produktionen till de mer höghaltiga Youle-zonerna.”

Produktion för kvartalet som slutade den 30 juni 2025:

Bolaget producerade totalt 19 328 uns guld och 137 ton antimon, vilket motsvarar totalt 22 554 producerade guldekvivalenta uns, jämfört med 23 626 uns guld och 359 ton antimon under andra kvartalet 2024, vilket motsvarar totalt 26 372 producerade guldekvivalenta uns.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 183 uns guld jämfört med 12 599 uns guld under andra kvartalet 2024.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 8 145 uns guld och 137 ton antimon jämfört med 11 027 uns guld och 359 ton antimon under andra kvartalet 2024.





Produktion för sexmånadersperioden som slutade den 30 juni 2025:

Bolaget producerade totalt 39 704 uns guld och 298 ton antimon, vilket motsvarar totalt 44 896 guldekvivalenta uns, jämfört med 45 972 uns guld och 763 ton antimon under motsvarande första halvår 2024, vilket motsvarar totalt 51 308 guldekvivalenta uns.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 22 010 uns guld.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 17 694 uns guld och 298 ton antimon.





Tabell 1 – andra kvartalet och sexmånadersproduktion för 2025 och 2024

Metall Källa Tre månader som

slutade

den 30 juni

2025 Tre månader som

slutade

den 30 juni

2024 Sex månader som

slutade

den 30 juni

2025 Sex månader som

slutade

den 30 juni

2024 Producerat guld (uns) Björkdal 11 183 12 599 22 010 22 969 Costerfield 8 145 11 027 17 694 23 003 Totalt 19 328 23 626 39 704 45 972 Producerat antimon (t) Costerfield 137 359 298 763 Guld USD/uns 3 280 2 338 Antimon USD/t 58 813 17 885 Total guldekvivalent (uns) (1,2) producerade







Björkdal 11 183 12 599 22 010 22 969 Costerfield 11 371 13 773 22 886 28 339 Totalt 22 554 26 372 44 896 51 308

(1) Kvartalsvisa guldekvivalenta uns (”Guld Eq. (uns)”) som produceras, beräknas genom att multiplicera produktionsmängderna av guld (”Au”), antimon (”Sb”) under perioden med respektive genomsnittliga marknadspriser för råvarorna under perioden. Därefter adderas beloppen för att få ett ”totalt innehållsvärde baserat på marknadspris” och sedan divideras det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset för Au under perioden. Källan för Au-priset är www.lbma.org.uk, och Sb-priset är www.metalbulletin.com.

(2) De kvartalsvis guldekvivalenterna (uns), under första kvartalet 2025, som producerats beräknades genom att multiplicera Au-volymer med genomsnittliga Au-priser på marknaden och Sb-volymer med genomsnittliga realiserade Sb-priser för perioden, och sedan addera beloppen för att få ett totalt innehållsvärde, som sedan dividerades med det genomsnittliga Au-priset på marknaden. De här guldekvivalenterna (uns) under första kvartalet 2025 har sedan dess räknats om med hjälp av det ”genomsnittliga marknadspriset på Sb” istället för det ”genomsnittliga realiserade priset på Sb”. Den resulterande skillnaden på 769 guldekvivalenter (uns) har justerats i andra kvartalet 2025.

Försäljning för kvartalet som slutade den 30 juni 2025:

Bolaget sålde totalt 18 822 uns guld och 83 ton antimon, vilket motsvarar totalt 21 247 guldekvivalenta uns, jämfört med 23 431 uns guld och 435 ton antimon under andra kvartalet 2024, vilket motsvarar totalt 26 759 guldekvivalenta uns.

Björkdal sålde 11 460 uns guld jämfört med 12 320 uns guld under andra kvartalet 2024.

Costerfield sålde 7 362 uns guld och 83 ton antimon jämfört med 11 111 uns guld och 435 ton antimon under andra kvartalet 2024.





Försäljning för de sex månader som slutade den 30 juni 2025:

Bolaget sålde totalt 42 208 uns guld och 279 ton antimon, vilket motsvarar totalt 47 026 guldekvivalenta uns, jämfört med 46 618 uns guld och 761 ton antimon under de första sex månaderna 2024, vilket motsvarar totalt 52 036 guldekvivalenta uns.

Björkdal sålde 23 501 uns guld. Costerfield sålde 18 707 uns guld och 279 ton antimon.



Tabell 2 – försäljning under andra kvartalet och sex månader för 2025 och 2024

Metall Källa Tre månader som

slutade

den 30 juni

2025 Tre månader som

slutade

den 30 juni

2024 Sex månader som

slutade

den 30 juni

2025 Sex månader som

slutade

den 30 juni

2024 Sålt guld (uns) Björkdal 11 460 12 320 23 501 23 081 Costerfield 7 362 11 111 18 707 23 537 Totalt 18 822 23 431 42 208 46 618 Sålt antimon (t) Costerfield 83 435 279 761 Guld USD/uns 3 280 2 338 Antimon USD/t 58 813 17 885 Total guldekvivalent (uns) (1,2) sålda







Björkdal 11 460 12 320 23 501 23 081 Costerfield 9 787 14 439 23 525 28 955 Totalt 21 247 26 759 47 026 52 036

(1)Kvartalsvisa guldekvivalenter (uns) som sålts beräknas genom att multiplicera de sålda kvantiteterna av Au och Sb under perioden med de respektive genomsnittliga marknadspriserna för råvarorna under perioden. Därefter adderas beloppen för att få ett ”totalt innehållsvärde baserat på marknadspris” och sedan divideras det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset för Au under perioden. Källan för Au-priset är www.lbma.org.uk, och Sb-priset är www.metalbulletin.com.

(2) Kvartalsvisa guldekvivalenter (uns) under första kvartalet 2025 som såldes beräknades genom att multiplicera Au-volymer med genomsnittliga Au-priser på marknaden och Sb-volymer med genomsnittliga realiserade Sb-priser för perioden, samt genom att addera beloppen för att få ett totalt innehållsvärde och sedan dividera med det genomsnittliga Au-priset på marknaden. De här guldekvivalenterna (uns) under första kvartalet 2025 har sedan dess räknats om med hjälp av det ”genomsnittliga marknadspriset på Sb” istället för det ”genomsnittliga realiserade priset på Sb”. Den resulterande skillnaden på 937 guldekvivalenter (uns) har justerats i andra kvartalet 2025.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieägarna genom lönsam drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram vid både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, att öka produktionen från de djupare Shepherd-ådrorna, vilka båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till anrikningsverket, samt att utöka mineralreserverna. Vid Björkdal kommer bolaget att fortsätta att producera från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren, för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

