Bitget quema 30 millones de BGB por valor de 138 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025

VICTORIA, Seychelles, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder de intercambio de criptomonedas y Web3, tiene previsto quemar 30.001.053,1 tokens BGB (el 2,56 % del suministro total) durante el segundo trimestre de 2025, lo que equivale a aproximadamente 138 millones de dólares según el precio promedio del segundo trimestre de 2025. Esto eleva la quema total durante la primera mitad del año a más del 5 % del suministro total del token BGB, de acuerdo con la estrategia de Bitget de hacer crecer el token del ecosistema nativo.

BGB ha surgido como uno de los tokens de intercambio centralizado de mayor rendimiento de 2025, posicionándose constantemente en un lugar destacado en términos de volumen de negociación y capitalización de mercado. Desde su lanzamiento inicial, BGB ha experimentado varias actualizaciones estratégicas, y ha evolucionado hasta convertirse en un activo fundamental dentro del ecosistema Bitget. Su creciente popularidad se ve impulsada por el aumento de la demanda de su utilidad en diversas características de la plataforma, como el staking, los descuentos en las tarifas, el acceso a Launchpad y la posibilidad de participar en campañas exclusivas. Con más de 120 millones de usuarios en el ecosistema Bitget, BGB administra la infraestructura, como pilar de apoyo para la incentivación de los usuarios y la liquidez en diversos productos.

El mecanismo de quema trimestral de BGB es un programa automatizado y divulgado previamente que elimina una parte de los tokens en circulación en función de los ingresos obtenidos y del uso de BGB en la plataforma. Este enfoque estructurado muestra tanto la trayectoria de crecimiento de la bolsa como la creciente demanda transaccional de BGB. A medida que Bitget continúa expandiéndose a nuevas regiones y verticales de productos, desde la negociación impulsada por IA hasta las innovaciones de Launchpool, la utilidad de BGB sigue aumentando en toda la plataforma.

“BGB se ha convertido en uno de los tokens CEX más atractivos y con mejor rendimiento”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Su utilidad y crecimiento han sido indicadores de su potencial. Con cada quema, invertimos en el futuro de BGB, impulsado por su sólida comunidad y su crecimiento”.

La reciente quema de tokens reduce la oferta total y refuerza la confianza de los titulares a largo plazo al disminuir la presión inflacionista. El proceso crea un entorno más favorable para el soporte de los precios y la madurez del ecosistema. A medida que Bitget crece, se espera que los volúmenes de quema correspondientes aumenten en escala, lo que incrementará aún más la dinámica deflacionista que respalda la valoración de BGB.

Con un enfoque en el crecimiento de la plataforma y la innovación de productos, Bitget continúa impulsando la alineación estratégica con el ecosistema de tokens. La quema del segundo trimestre representa la confianza en la posición a largo plazo de BGB como un sólido token de utilidad dentro del espacio criptográfico.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3. Al brindar servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de operación, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y al precio de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, con su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad importante. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder.

