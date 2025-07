Bitget procède à la destruction de 30 millions de BGB d’une valeur de 138 millions de dollars au deuxième trimestre 2025

VICTORIA, Seychelles, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, s’apprête à détruire 30 001 053,1 de BGB (soit 2,56 % de l’offre totale) de jetons au deuxième trimestre 2025, ce qui correspond à environ 138 millions de dollars au cours moyen du deuxième trimestre 2025. Cela porte le total des destructions du premier semestre à plus de 5 % de l’offre totale de jetons BGB, conformément à la stratégie de Bitget visant à développer le jeton de l’écosystème natif.

Régulièrement classé parmi les meilleurs jetons en termes de volumes d’échange et de capitalisation boursière, le BGB s’est imposé comme l’un des jetons de plateformes d’échanges centralisées les plus performants de l’année 2025. Depuis son lancement initial, le BGB a bénéficié de plusieurs mises à niveau stratégiques qui lui ont permis de devenir un actif clé au sein de l’écosystème Bitget. Sa popularité grandissante est alimentée par une demande croissante en raison de son utilité sur diverses fonctionnalités de la plateforme, avec notamment le jalonnement, les réductions de frais, l’accès au Launchpad, ainsi que l’éligibilité à des campagnes exclusives. Avec plus de 120 millions d’utilisateurs actifs au sein de l’écosystème Bitget, le BGB joue un rôle de pilier central au cœur de l’infrastructure en termes d’incitation des utilisateurs et de liquidité pour tout un éventail de produits.

Le mécanisme de destruction trimestrielle de BGB est un programme automatisé et préalablement annoncé qui consiste à supprimer une partie des jetons en circulation en fonction des performances de revenus et de l’utilisation des BGB sur la plateforme. Cette approche structurée illustre à la fois la trajectoire de croissance de la plateforme et la progression de la demande transactionnelle de BGB. Alors que Bitget poursuit son expansion dans de nouvelles régions et dans de nouveaux secteurs verticaux de produits, du trading alimenté par l’IA aux innovations du Launchpool, l’utilité du BGB ne cesse de prendre de l’ampleur sur la plateforme.

« Le BGB est devenu l’un des jetons CEX les plus attractifs et les plus performants », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Son utilité et sa croissance sont autant d’indicateurs de son potentiel. Avec chaque opération de destruction de jetons, nous investissons dans l’avenir du BGB, porté par sa communauté dynamique et sa croissance. »

En réduisant l’offre totale, cette récente destruction de jetons renforce la confiance des détenteurs à long terme, tout en réduisant la pression inflationniste. Cette approche permet de créer un environnement plus favorable au soutien des prix et à la maturité de l’écosystème. À mesure que Bitget se développe, les volumes de destruction correspondants devraient augmenter, ce qui accentuera encore davantage la dynamique déflationniste qui soutient la valorisation du BGB.

En mettant l’accent sur la croissance de la plateforme et sur l’innovation des produits, Bitget continue de favoriser l’alignement stratégique avec l’écosystème des jetons. La destruction de jetons du deuxième trimestre témoigne de la confiance que la plateforme accorde à la position à long terme du BGB en tant que jeton utilitaire fort au sein de l’espace cryptographique.

