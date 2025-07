Bitget queima 30 milhões de BGB no valor de US$ 138 milhões no segundo trimestre de 2025

VICTORIA, Seychelles, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, corretora líder em criptomoedas e empresa Web3, deve queimar 30.001.053,1 tokens BGB (2,56% da oferta total) no segundo trimestre de 2025, o equivalente a aproximadamente US$ 138 milhões com base no preço médio do 2º trimestre de 2025. Isso eleva a queima total do primeiro semestre do ano para mais de 5% da oferta total do token BGB, com base na estratégia da Bitget de aumentar o token do ecossistema nativo.

O BGB emergiu como um dos tokens de corretora centralizada de melhor desempenho de 2025, com classificação consistentemente alta em termos de volume de negociação e capitalização de mercado. Desde o seu lançamento inicial, o BGB teve várias atualizações estratégicas, evoluindo para um ativo central dentro do ecossistema da Bitget. Sua crescente popularidade é impulsionada pela crescente demanda por sua utilidade em vários recursos da plataforma, incluindo staking, descontos nas taxas, acesso ao Launchpad e elegibilidade para campanhas exclusivas. Com mais de 120 milhões de usuários no ecossistema da Bitget, o BGB administra a infraestrutura como o pilar de suporte para o incentivo e liquidez dos usuários em vários produtos.

O mecanismo de queima trimestral de BGB é um programa automatizado e pré-divulgado que remove uma parte dos tokens circulantes com base no desempenho da receita e no uso do BGB na plataforma. Essa abordagem estruturada mostra tanto a trajetória de crescimento da corretora quanto a crescente demanda transacional por BGB. À medida que a Bitget continua a expandir-se para novas regiões e verticais de produtos, desde negociação baseada em IA até inovações Launchpool, a utilidade da BGB continua a aumentar em toda a plataforma.

"O BGB se tornou um dos tokens CEX mais atraentes e com melhor desempenho", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. Sua utilidade e crescimento têm sido indicadores de seu potencial. A cada queima, investimos no futuro da BGB, impulsionado por sua forte comunidade e crescimento.”

A recente queima de tokens reduz a oferta total e aumenta a confiança dos detentores de longo prazo, diminuindo a pressão inflacionária. Isso cria um ambiente mais favorável para o suporte de preços e a maturidade do ecossistema. À medida que a Bitget cresce, espera-se que os volumes de queima correspondentes aumentem em escala, aumentando ainda mais a dinâmica deflacionária que sustenta a avaliação do BGB.

Com foco no crescimento da plataforma e na inovação de produtos, a Bitget continua a impulsionar o alinhamento estratégico com o ecossistema de tokens. A queima do 2º trimestre representa a confiança na posição de longo prazo do BGB como um forte token de utilidade dentro do criptoespaço.

