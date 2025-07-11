Bitget 在 2025 年第二季度销毁价值 1.38 亿美元的 3000 万枚 BGB 代币

维多利亚，塞舌尔, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 计划在 2025 年第二季度销毁 30,001,053.1 枚 BGB 代币（占总供应量的 2.56%），按 2025 年第二季度的平均价格计算，价值约 1.38 亿美元。 根据 Bitget 推动本土生态代币增长的策略，今年上半年累计销毁的 BGB 代币总量已超过总供应量的 5%。

BGB 已成为 2025 年表现最出色的中心化交易所代币之一，在交易量和市值方面持续名列前茅。 自首次发布以来，BGB 经历了多次战略升级，现已发展成为 Bitget 生态系统中的核心资产。 它之所以越来越受欢迎，离不开用户对其在多个平台功能中广泛用途的持续需求，包括质押、手续费折扣、Launchpad 准入资格及专属活动参与资格等。 Bitget 生态系统拥有超过 1.2 亿用户，BGB 作为基础设施的核心支柱，支持着用户激励机制和各类产品的流动性保障。

季度 BGB 销毁机制是一项自动化且事先公开的计划，根据平台的收入表现和 BGB 的使用情况定期销毁一部分流通中的代币。 这种有序的机制不仅展示了交易所的成长轨迹，也反映了 BGB 交易需求的不断增长。 随着 Bitget 持续拓展至新的地区和产品领域，涵盖 AI 驱动的交易以及 Launchpool 创新，BGB 在整个平台上的实用价值不断提升。

“BGB 已成为最具吸引力且表现最优异的中心化交易所代币之一，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen表示， “其应用价值和增长表现彰显了巨大的潜力。 每一次销毁都是对 BGB 未来的投资，这一未来由其强大的社区和持续增长所推动。”

近期的代币销毁不仅减少了总供应量，还有效缓解了通胀压力，从而提升了长期持有者的信心。 这为价格支撑和生态系统的成熟创造了更有利的环境。 随着 Bitget 规模的不断扩大，代币销毁量预计将相应增加，进一步强化推动 BGB 价值的通缩机制。

Bitget 专注于平台发展和产品创新，持续推动与代币生态系统的战略协同。 第二季度的代币销毁彰显了市场对 BGB 在加密货币领域长期稳居优质实用型代币地位的信心。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 种区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军）、Samet Gümüş （拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

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