Bitget 銷毀 2025 年第二季度的 3 千萬 BGB，價值 1.38 億美元

維多利亞，塞舌爾, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 計劃銷毀 2025 年第二季度的 30,001,053.1 BGB (佔總供應量的 2.56％)，根據 2025 年第二季度的平均價格計算，相當於約 1.38 億美元， 從而使今年上半年的總銷毀量達到 BGB 代幣總供應量的 5% 以上，符合 Bitget 發展原生生態系統代幣的策略。

BGB 已成為 2025 年表現最佳的中心化交易所代幣之一，在交易量和市值方面一直名列前茅。 BGB 面世以來，經歷了多次策略性升級，逐漸成為 Bitget 生態系統的核心資產， 憑著在各種平台功能的實用性，包括質押、費用折扣、Launchpad 存取和專屬推廣活動資格，所以用戶的需求節節上升，從而推動此代幣日益受歡迎。 Bitget 生態系統有超過 1.2 億用戶，BGB 涵蓋其基礎設施，作為用戶激勵和橫跨各種產品流動性的支柱。

按季度銷毀 BGB 的機制是預先披露的自動化程序，會根據平台上的收入表現和 BGB 使用情況，銷毀一部分流通的代幣； 這種結構化策略不但突顯交易所的發展軌跡，亦反映用戶對 BGB 愈來愈大的交易需求。 隨著 Bitget 繼續擴展至新的地區和產品垂直領域，例如是人工智能交易乃至 Launchpool 創新，BGB 不斷提高在整個平台上的實用性。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「BGB 已成為最具吸引力、表現最佳的 CEX 代幣之一， 其實用性和發展已彰顯其潛力。 每次銷毀時，我們變相投資於 BGB 的未來，而 BGB 的未來則藉由強大的社群和發展而實現。」

最近這次銷毀代幣減少了總供應量，並透過降低通脹壓力，讓長期持有者建立信心， 這為價格獲得支持及生態系統變得成熟創造更有利的環境。 隨著 Bitget 發展，相應的銷毀量預計亦會大幅增加，進一步增強有利於 BGB 估值的通縮效應。

Bitget 注重平台發展和產品創新，繼續推動符合代幣生態系統的策略性調整。 第二季度的銷毀舉措，體現公司對 BGB 長期具有加密貨幣領域內強大實用代幣定位的信心。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事 西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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