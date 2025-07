Réduction des ressources du contrat de liquidité

Paris, le 11 juillet 2025

Conformément à l’article 4.6 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, Foncière INEA a procédé le 10 juillet 2025 à la réduction du montant en espèces affecté au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel, afin de ramener les ressources allouées à ce contrat à un montant inférieur au plafond de 2 M€ prévu par la décision AMF susvisée pour les « titres non liquides » (au sens du paragraphe 3.a de l’article 4 de ladite décision).

Compte tenu de cette opération, à la date du 10 juillet 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19.369 titres

1 224 021.90 € en espèces

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 335 titres

1 540 415 € en espèces

Agenda financier 2025

24 juillet : Résultats semestriels 2025

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 31 décembre 2024, son patrimoine est constitué de 84 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 240 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts Société et Relations presse :

INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com

Karine Dachary

Directrice générale adjointe

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43

k.dachary@fonciere-inea.com

PUBLICIS CONSULTANTS

Theresa Vu

Tel : + 33 6 60 38 86 38

theresa.vu@publicisconsultants.com

