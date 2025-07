Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen SEBinvest

Hermed offentliggøres et opdateret samleprospekt for Investeringsforeningen SEBinvest.

Prospektet er opdateret som følge af, at rådgivningshonoraret for afdeling SEB Europa Aktier AKL er blevet sænket fra 0,70% til 0,50%. De løbende omkostninger for afdelingens andelsklasse, AKL SEB Europa Aktier I, er estimeret til at falde fra 0,98% til 0,78%, hvilket ligeledes afspejles i prospektet.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.







Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEBinvest

