Cygnus Metals Limited : Émission de droits liés à la performance

TORONTO, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (« Cygnus » ou la « Société ») annonce qu'elle a émis un total de 67 050 000 droits liés à la performance (« droits liés à la performance ») aux administrateurs, employés clés et consultants, dans le cadre du régime omnibus d’intéressement fondé sur des actions (« régime ») de la Société.

Les actionnaires ont approuvé le régime et l'émission des droits liés à la performance aux administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 14 mai 2025. Les droits liés à la performance accordés au personnel clé ont été émis selon les mêmes modalités et conditions que les droits liés à la performance aux administrateurs, comme indiqué dans l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle publié sur l'ASX le 14 avril 2025.

Les droits liés à la performance seront acquis à la plus tardive des deux dates suivantes : (a) un an après leur date d'émission, et (b) la réalisation avec succès d'objectifs de performance clés spécifiques dans les trois ans suivant la date d'émission. Chaque droit lié à la performance acquis peut être exercé contre une action ordinaire entièrement libérée du capital de la Société (après déduction des retenues applicables) et expirera le 31 mai 2030, sauf s'il est exercé au plus tard à cette date.

L'objectif du régime de Cygnus est de promouvoir le succès à long terme de la Société et la création de valeur pour les actionnaires en alignant les intérêts des personnes admissibles au régime sur ceux de la Société.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

T: +61 8 6118 1627

C: info@cygnusmetals.com Ernest Mast

Président et directeur général

T: +1 647 921 0501

C: info@cygnusmetals.com Médias:

Paul Armstrong

Read Corporate

T: +61 8 9388 1474

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.