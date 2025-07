Bitget organiza una venta pública de tokens para pump.fun (PUMP)

VICTORIA, Seychelles, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principal bolsa de criptomonedas y Web3, ha lanzado una venta pública de tokens para pump.fun (PUMP), el token nativo de la plataforma viral de memecoins basada en Solana, pump.fun.

La venta se abre el 10 de julio de 2025 a las 10:00 horas (UTC), dura 24 horas, y se cierra el 11 de julio a las 10:00 horas (UTC). Con un precio de intercambio fijo de 0,004 dólares por token, los participantes pueden suscribirse utilizando USDT y USDC, con contribuciones individuales que van desde 5 hasta 1.000.000 de monedas. Se pondrán a la venta un total de 150.000 millones de tokens PUMP, lo que representa una cuota de suscripción total de 600 millones de dólares de un suministro total de 1 billón de tokens.

El token PUMP impulsa la plataforma pump.fun, que se ha convertido en un centro creativo para el lanzamiento de memecoins y la experimentación comunitaria en Solana. La introducción del token marca un nuevo capítulo en la habilitación de la cultura de memes nativos de las criptomonedas y la innovación de base. Luego de la venta de tokens, la negociación de PUMP/USDT comenzará en Bitget Spot el 11 de julio a las 12:00 horas (UTC).

PUMP es el token de utilidad nativo de Pump.Fun, que incluye la plataforma de lanzamiento pump.fun y el protocolo de creador de mercado automatizado (AMM) swap.pump.fun. Si bien la plataforma sigue siendo totalmente libre y no requiere el token para acceder, PUMP puede usarse en actividades promocionales y utilidades futuras vinculadas al ecosistema Pump.Fun.

Bitget continúa expandiendo su presencia en el mercado de criptomonedas al contado. Con un volumen de negociación de más de 3.560 millones de USDT en 24 horas, Bitget se sitúa como la tercera mayor bolsa al contado, según Coingecko . La plataforma admite unos 700 tokens y anteriormente ha albergado ventas de tokens de alto perfil, como The WalletConnect Network, Jambo y Fuel Ignition.

Para más detalles, visite el anuncio oficial .

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet , anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

