Bitget realiza venda pública de tokens para pump.fun (PUMP)

VICTORIA, Seicheles, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, lançou uma venda pública de tokens para pump.fun (PUMP), o token nativo da plataforma viral de memecoins baseada em Solana pump.fun.

A venda começa em 10 de julho de 2025, às 10:00 (UTC), e dura 24 horas, encerrando em 11 de julho às 10:00 (UTC). Com um preço fixo de troca de US$ 0,004 por token, os participantes podem se inscrever usando USDT e USDC, com contribuições individuais variando de 5 a 1.000.000 de moedas. Um total de 150 bilhões de tokens PUMP estará disponível para venda, representando uma cota total de subscrição de US$ 600 milhões, a partir de um fornecimento total de 1 trilhão de tokens.

O token PUMP impulsiona a plataforma pump.fun, que se tornou um centro criativo para lançamentos de memecoins e experimentação comunitária na Solana. A introdução do token marca um novo capítulo na promoção da cultura de memes nativa do universo cripto e da inovação de base. Após a venda de tokens, a negociação do par PUMP/USDT será lançada na Bitget Spot em 11 de julho às 12:00 (UTC).

PUMP é o token utilitário nativo da Pump.Plataforma Fun, que inclui o launchpad pump.fun e o protocolo de formador de mercado automatizado (AMM) swap.pump.fun. Embora a plataforma continue totalmente livre de acesso e não exija o token para entrar, o PUMP pode ser utilizado em atividades promocionais e em utilidades futuras vinculadas à Pump.Ecossistema Fun.

A Bitget continua expandindo sua presença no mercado de criptomoedas à vista. Com um volume de trading de 24 horas superior a 3,56 bilhões de USDT, a Bitget ocupa a terceira posição entre as maiores corretoras de criptomoedas à vista, segundo Coingecko . A plataforma oferece suporte a cerca de 700 tokens e já realizou vendas públicas de tokens de alto perfil, incluindo The WalletConnect Network, Jambo e Fuel Ignition.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

