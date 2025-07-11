Bitget 公開銷售 pump.fun (PUMP) 代幣

維多利亞，塞舌爾, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正式公開發售 Solana 熱門迷因幣平台 pump.fun 的原生代幣 PUMP。

銷售時間由 2025 年 7 月 10 日 10:00 (UTC) 至 7 月 11 日 10:00 (UTC)，合計 24 小時， 每枚代幣固定兌換價為 0.004 美元，參與者可使用 USDT 和 USDC 認購，個人認購數量範圍由 5 至 1,000,000 枚。 本次共出售 1,500 億枚 PUMP 代幣，認購總額度相當於 6 億美元，而代幣總供應量為 1 兆枚。

PUMP 代幣推動 pump.fun平台發展，使其成為 Solana 上迷因幣發行與社群實驗的創意樞紐。 此次代幣發行象徵加密原生迷因文化及基層創新揭開了全新序幕。 代幣銷售結束後，PUMP/USDT 的交易將於 7 月 11 日 12:00 (UTC) 在 Bitget 現貨市場上線。

PUMP 是 Pump.Fun 平台的原生功能代幣，該平台包括 pump.fun 發行平台及 swap.pump.fun 自動做市商 (AMM) 協定。 雖然此平台保持完全開放，無需持有代幣亦可使用，但 PUMP 可用於推廣活動及未來 Pump.Fun 生態系統的相關功能。

Bitget 不斷拓展加密現貨市場的版圖。 根據 Coingecko 統計，Bitget 24 小時交易量突破 35.6 億 USDT，位居現貨交易所前三名。 該平台支援約 700 種代幣，過去曾成功舉辦多場知名代幣銷售，包括 The WalletConnect Network、Jambo 及 Fuel Ignition。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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