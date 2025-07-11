Bitget 公開銷售 pump.fun (PUMP) 代幣

維多利亞，塞舌爾, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正式公開發售 Solana 熱門迷因幣平台 pump.fun 的原生代幣 PUMP。
銷售時間由 2025 年 7 月 10 日 10:00 (UTC) 至 7 月 11 日 10:00 (UTC)，合計 24 小時， 每枚代幣固定兌換價為 0.004 美元，參與者可使用 USDT 和 USDC 認購，個人認購數量範圍由 5 至 1,000,000 枚。 本次共出售 1,500 億枚 PUMP 代幣，認購總額度相當於 6 億美元，而代幣總供應量為 1 兆枚。
PUMP 代幣推動 pump.fun平台發展，使其成為 Solana 上迷因幣發行與社群實驗的創意樞紐。 此次代幣發行象徵加密原生迷因文化及基層創新揭開了全新序幕。 代幣銷售結束後，PUMP/USDT 的交易將於 7 月 11 日 12:00 (UTC) 在 Bitget 現貨市場上線。
PUMP 是 Pump.Fun 平台的原生功能代幣，該平台包括 pump.fun 發行平台及 swap.pump.fun 自動做市商 (AMM) 協定。 雖然此平台保持完全開放，無需持有代幣亦可使用，但 PUMP 可用於推廣活動及未來 Pump.Fun 生態系統的相關功能。
Bitget 不斷拓展加密現貨市場的版圖。 根據 Coingecko 統計，Bitget 24 小時交易量突破 35.6 億 USDT，位居現貨交易所前三名。 該平台支援約 700 種代幣，過去曾成功舉辦多場知名代幣銷售，包括 The WalletConnect Network、Jambo 及 Fuel Ignition。
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關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。
透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
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