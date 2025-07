L’EC-Council publie son rapport sectoriel sur le Hall of Fame 2025 du CEH

TAMPA, Floride, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’EC-Council, créateur de la certification de renommée mondiale Certified Ethical Hacker (CEH), a dévoilé son très attendu rapport sectoriel sur le Hall of Fame du CEH pour 2025, une analyse complète mettant en lumière les hackers éthiques les plus accomplis au monde et le pouvoir transformateur de la certification CEH sur les carrières, les industries et la sécurité nationale.

Ce rapport basé sur les données offre une vision non filtrée de la manière dont le CEH transforme les carrières individuelles et renforce la capacité des professionnels en cybersécurité à travers le monde à contrer la prochaine génération de menaces numériques. Pour rendre compte de cette dynamique, le rapport sectoriel sur le Hall of Fame du CEH pour 2025 est organisé autour de quatre domaines d’impact clés : l’avancement de carrière, la reconnaissance de l’industrie, la compétence pratique et les compétences acquises.

Les personnes intronisées au Hall of Fame du CEH ont été sélectionnées parmi les candidats ayant obtenu un score de 90 % ou plus à l’examen de certification du CEH. À la suite de cette évaluation initiale, 460 finalistes venus de 93 pays ont été présélectionnés et évalués sur la base de leurs qualités de leadership, de leurs contributions concrètes, de leur engagement communautaire, de leur innovation dans la gestion des menaces émergentes et de leur progression de carrière claire. Parmi ce groupe d’élite, 100 professionnels, représentant l’avant-garde de l’excellence en matière de piratage éthique, ont été intronisés au Hall of Fame.

S’appuyant sur la vaste expérience et les parcours professionnels des finalistes et des intronisés au Hall of Fame du CEH, le rapport met en évidence les avantages concrets en matière de carrière et les compétences pratiques acquises grâce au programme du CEH.

« Le Hall of Fame de cette année met en valeur le calibre extraordinaire des professionnels de la cybersécurité qui façonnent l’avenir de la défense numérique à travers le monde », a déclaré Jay Bavisi, président du groupe, EC-Council. « Ces nouveaux membres ont élevé le piratage éthique au rang de discipline stratégique, où leur expertise protège non seulement les systèmes critiques, mais stimule également activement la croissance organisationnelle, la résilience et la confiance. Leur leadership illustre à quel point l’excellence technique et l’innovation sont désormais essentielles pour naviguer dans le monde numérique en toute confiance. »

Principaux points à retenir du rapport sectoriel 2025 sur le Hall of Fame du CEH :

100 % des personnes interrogées ont déclaré s’être senties plus respectées et avoir bénéficié d’une reconnaissance accrue sur le lieu de travail après avoir obtenu le CEH.

100 % ont déclaré vouloir recommander la certification CEH à leurs pairs.

99 % affirment que le CEH a eu un impact positif sur leur carrière.

99 % pensent que les laboratoires virtuels étaient essentiels au développement de compétences de piratage dans le monde réel.

97 % ont confirmé l’efficacité du CEH lorsqu’il s’agit de faire face aux menaces et aux tendances émergentes.

91 % pensent que le CEH leur a donné un avantage concurrentiel par rapport aux autres certifications de cybersécurité.

En conclusion, Bavisi a souligné : « Le rapport sectoriel 2025 sur le Hall of Fame du CEH reflète non seulement les réalisations incroyables de ces professionnels, mais souligne également l’influence croissante des hackers éthiques pour l’avenir de la cybersécurité. À mesure que ces dirigeants continuent de développer leur expertise, ils établissent de nouvelles normes pour la profession et garantissent que les organisations sont prêtes à prospérer dans un monde numérique en évolution rapide. »

Pour l’avenir, l’EC-Council a élargi sa vision avant-gardiste en lançant le programme Certified Ethical Hacker Powered with AI Capabilities (Hacker éthique certifié muni de compétences IA). Structuré autour du cadre « apprendre, certifier, s’engager et concourir », ce programme de nouvelle génération intègre des laboratoires immersifs, des simulations du monde réel et des parcours cartographiés vers plus de 45 postes de cybersécurité, garantissant que les professionnels sont prêts à se défendre contre les menaces les plus sophistiquées d’aujourd’hui.

À propos de l’EC-Council

L’EC-Council est le créateur du programme Certified Ethical Hacker (CEH) et un leader dans l’éducation à la cybersécurité. Fondée en 2001, la mission de l’EC-Council est de fournir des formations et des certifications de haute qualité aux professionnels de la cybersécurité afin de protéger les organisations contre les cybermenaces. L’EC-Council propose plus de 200 certifications et diplômes dans divers domaines de la cybersécurité, notamment la criminalistique, l’analyse de sécurité, la veille sur les menaces et la sécurité de l’information.

Organisme accrédité ISO/IEC 17024, l’EC-Council a certifié plus de 350 000 professionnels dans le monde entier, avec des clients allant des agences gouvernementales aux entreprises Fortune 100. L’EC-Council est la référence en matière de certification de cybersécurité, à laquelle font confiance le ministère de la Défense, l’armée, la marine, l’armée de l’air aux États-Unis, et les principales entreprises mondiales.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.eccouncil.org

