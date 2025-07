CCC signe un protocole d'entente pour fournir à Chypre des technologies et expertises spatiales canadiennes

OTTAWA, Ontario, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est très heureuse d'annoncer qu'elle a signé un protocole d'entente avec le Centre d'excellence Ératosthène (" ECoE "), un important organisme chypriote de recherche et d'innovation spatiale affilié à l'Université de technologie de Chypre. Ce protocole d'entente marque un partenariat bilatéral stratégique qui favorisera la collaboration entre le Canada et Chypre dans les secteurs en plein essor des technologies spatiales et de l'observation de la Terre.

Le protocole d'entente a été signé à Nicosie, à Chypre, par Son Excellence Mme Karine Asselin, ambassadrice du Canada en Grèce et haut-commissaire à Chypre, au nom de la CCC et en présence de M. Nicodemos Damianou, sous-ministre de la Recherche, de l'Innovation et de la Politique numérique de la République de Chypre.

« Cet accord est conforme à l'engagement du Canada de renforcer la collaboration mondiale dans le secteur spatial. En tirant parti de l'expertise de la CCC en matière de contrats de gouvernement à gouvernement et de l'excellence scientifique de l'ECoE, nous visons à accélérer les solutions innovantes et à élargir les opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes et chypriotes, » a déclaré Bobby Kwon, président et chef de la direction de la CCC.

Ce partenariat s'inscrit dans la mission de la CCC qui consiste à promouvoir la diversification des exportations du Canada en établissant des liens entre l'expertise canadienne et les centres d'innovation mondiaux. Il ouvre de nouvelles possibilités de collaboration pour les exportateurs canadiens dans les domaines de la technologie des satellites, des services d'observation de la Terre, des solutions de formation basées sur l'espace et d'autres domaines connexes. Ensemble, la CCC et l'ECoE s'efforceront de produire des avantages durables pour les communautés du Canada, de Chypre et de la région élargie de la Méditerranée orientale.

