Comienza KCGI, la competición anual de negociación de Bitget, con un fondo de premios de 6 millones de dólares

VICTORIA, Seychelles, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, ha abierto oficialmente las inscripciones para KCGI 2025, la competición de negociación más esperada del año, que cuenta con un enorme fondo de premios de 6 millones de USDT, segmentos completamente nuevos y recompensas por inscripción anticipada para que unirse temprano sea una decisión ganadora.

Desde batallas por equipos hasta duelos entre bots, KCGI 2025 no es solo un torneo: es todo un espectáculo. La edición de este año lleva la competición al siguiente nivel con modos de desafío mejorados, tablas de clasificación basadas en regiones e incentivos para todos, desde capitanes estratégicos hasta principiantes de alta velocidad. Tanto si es un profesional con una estrategia pulida o un novato con algo que demostrar, el juego está en marcha. Hay un lugar con su nombre.

“Cada año, durante KCGI, observamos cómo los operadores de todo el mundo desarrollan estrategias, se sincronizan e innovan”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Hay mucho trabajo en equipo y sentido de comunidad. KCGI es nuestra forma de mostrar gratitud a nuestros mejores operadores. Dicho esto, estamos entusiasmados de comenzar la competición de este año con 6 millones de USDT en juego y una variedad de desafíos dinámicos por delante. Invitamos a nuestra comunidad a liderar, ganar y dar forma al futuro de la negociación”.

Fondo de promoción de 6 millones de USDT

El fondo de promoción de 6 millones de USDT de este año está lleno de sorpresas. Los participantes con mejor rendimiento podrán desbloquear experiencias VIP con los socios de Bitget. Estos socios ofrecen entradas para partidos de LALIGA, pases para el circuito de MotoGP y otras recompensas premium que van más allá de lo común. No se trata solo de quién opera mejor. También se trata de quién se atreve a apostar fuerte, liderar con audacia y ganar con estilo.

KCGI 2025 presenta cuatro categorías de alto riesgo:

Batalla en equipo : formen alianzas, construyan su escuadrón y asciendan juntos en la clasificación.

: formen alianzas, construyan su escuadrón y asciendan juntos en la clasificación. Competición de Copy Trading : deje que su estrategia hable por sí misma o únase a los mejores.

: deje que su estrategia hable por sí misma o únase a los mejores. Competición de negociación de bots : prográmela. Ejecútela. Domine las clasificaciones.

: prográmela. Ejecútela. Domine las clasificaciones. Arena en cadena: la prueba definitiva de habilidades descentralizadas y movimientos expertos en cadena.

Los primeros inscritos desbloquean beneficios exclusivos como bonificaciones para operar, entrada a sorteos de premios sorpresa y prioridad para elegir los puestos de capitán de equipo. Se espera que haya participantes de más de 100 países. Por lo tanto, no solo se ha convertido en la KCGI más grande hasta la fecha, sino también en el más global, colaborativo y competitivo.

El segmento oficial Batalla de equipos comienza el 24 de julio, pero los inversores más inteligentes se adelantan. Los operadores que se registren ahora no solo se aseguran su lugar, sino que también marcan la pauta del evento.

Ingrese temprano. Construya su equipo. Dé forma a la tabla de clasificación.

KCGI 2025: No se trata solo de negociación, es una batalla en toda regla con recompensas.

