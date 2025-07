Bitget lança sua competição anual de trading KCGI com prêmio de US$ 6 milhões

VICTORIA, Seychelles, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, abriu oficialmente as inscrições para o KCGI 2025, a competição de trading mais aguardada do ano, com um impressionante pool de prêmios de US$ 6 milhões, novos segmentos e recompensas para os primeiros inscritos que fazem a diferença.

De batalhas de equipes a duelos entre bots, o KCGI 2025 não é apenas um torneio — é um espetáculo. A edição deste ano eleva a competição a outro patamar com modos desafiadores aprimorados, rankings regionais e incentivos para todos, desde capitães estratégicos até novatos de alta velocidade. Seja você um profissional com estratégia refinada ou um iniciante querendo se provar, o jogo já começou. Há um lugar esperando por você.

“Todos os anos, durante o KCGI, vemos traders do mundo todo estrategizarem, sincronizarem e inovarem,” disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Há muita comunidade e trabalho em equipe envolvidos; o KCGI é nossa forma de agradecer aos nossos traders de alto nível. Dito isso, estamos empolgados em iniciar a competição deste ano com US$ 6 milhões em disputa e uma série de desafios dinâmicos à frente. Convidamos nossa comunidade a liderar, vencer e moldar o futuro do trading.”

Pool de promoção de US$ 6 milhões

O pool de promoção de US$ 6 milhões deste ano está cheio de surpresas. Os participantes de melhor desempenho poderão desbloquear experiências VIP com parceiros da Bitget. Essas experiências incluem acesso a jogos da LALIGA, passes para o circuito MotoGP e outras recompensas premium que vão além dos rankings. Não se trata apenas de quem negocia melhor. Trata-se de quem ousa apostar alto, liderar com confiança e vencer com estilo.

O KCGI 2025 apresenta quatro categorias de alto risco:

Batalha em Equipe – Forme alianças, monte sua equipe e suba no ranking juntos.

– Forme alianças, monte sua equipe e suba no ranking juntos. Duelo de Copy Trading – Deixe sua estratégia falar mais alto ou siga os melhores.

– Deixe sua estratégia falar mais alto ou siga os melhores. Competição de Bot Trading – Programe. Lance. Domine os gráficos.

– Programe. Lance. Domine os gráficos. Arena On-chain – O teste máximo de habilidade descentralizada e jogadas na cadeia.

Os primeiros inscritos desbloqueiam benefícios exclusivos como bônus de trading, entrada em sorteios surpresa e prioridade na escolha de capitães de equipe. Espera-se a participação de traders de mais de 100 países. Assim, esta não só se tornou a maior edição do KCGI até hoje, mas também a mais global, colaborativa e competitiva.

O segmento oficial de Batalha em Equipe começa em 24 de julho, mas o dinheiro inteligente entra cedo. Traders que se inscrevem agora não apenas garantem sua vaga, mas também definem o tom do evento.

Inscreva-se cedo. Monte sua equipe. Defina o ranking.

KCGI 2025: não é apenas trading, é uma batalha completa com recompensas.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas.

Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de mídia, entre em contato: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .