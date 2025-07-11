Bitget 年度交易大赛 KCGI 启动，奖金池达 600 万美元

塞舌尔维多利亚, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正式开放了其 KCGI 2025 大赛的报名通道，该大赛是今年最受期待的交易大赛，设有总额达 600 万泰达币 (USDT) 的巨额奖金池，此外还设立了全新的环节和早鸟奖励，使得早早报名成为制胜之举。

从团队战斗到机器人对决，KCGI 2025 不仅是一场普通的锦标赛，更将是一场盛会。今年的比赛通过设立增强挑战模式、基于地区的排行榜以及对从战略队长到高速新人的所有人的激励措施，将竞争提升到了一个新的水平。无论是策略娴熟的专家选手，还是想要证明自己的新人，比赛都已经开始。总有一个位置是为你准备的。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“每年，我们都会在 KCGI 比赛中见证来自全球各地的交易员制定战略、实现同步和创新， 其中涉及大量的社区互动和团队合作，KCGI 也是我们向顶级的交易员表达感谢的一种方式。即便如此，我们也非常高兴地宣布今年的比赛正式启动，今年比赛的总奖金达到了 600 万泰达币，此外，一系列充满活力的挑战即将接踵而至。我们热情地邀请我们的社区报名参赛，一同领导、取胜，并塑造交易的未来。”

600 万泰达币奖金池

今年总计高达 600 万泰达币的奖金池充满了惊喜。表现最为出色的参赛者将有机会获得 Bitget 合作伙伴提供的各种 VIP 体验。这些合作伙伴 VIP 体验包括了西甲联赛的比赛日通行证、MotoGP 的赛道通行证以及其他超出常规的高端奖励。这不仅关乎交易技巧的高低。更在于谁敢于大展拳脚、勇立潮头，并以非凡姿态赢得胜利。

KCGI 2025 推出了四大高风险赛事类别：

团队战斗 ：结成联盟，组建队伍，共同提升排名。

：结成联盟，组建队伍，共同提升排名。 跟单交易对决 ：让你的策略发声，或者与最优秀者同行。

：让你的策略发声，或者与最优秀者同行。 机器人交易竞赛 ：编写代码。启动程序。称霸排行榜。

：编写代码。启动程序。称霸排行榜。 链上竞技场：对去中心化技能和链上智慧操作的终极考验。

早鸟报名者将能解锁独家福利，例如交易奖金、参与神秘奖品抽奖以及优先获得队长资格。预计会有来自 100 多个国家和地区的参赛者参与今年的比赛。因此，今年的 KCGI 不仅将成为迄今为止规模最大的一届，它也将是最具全球性、协作性和竞争性的一届 KCGI。

团队战斗部分的比赛将于 7 月 24 日正式开始，但聪明的投资者都知道要尽早行动。 现在报名 的交易员不仅能在本次比赛中给自己占个一席之地，更能定下本次活动的基调。

早早报名。组建队伍。塑造排行榜。

KCGI 2025：不止交易，而是充满奖励的全面战斗。

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Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。

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Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球用户拥抱加密货币的未来。

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