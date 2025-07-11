Bitget 年度交易比賽 KCGI 震撼啟動，獎池高達 600 萬美元

維多利亞，塞舌爾, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正式宣佈 KCGI 2025 開放報名。這場年度最受矚目的交易大賽不僅提供 600 萬 USDT 巨額獎池，更推出全新賽段及早鳥獎勵，讓人搶佔先機，先下手為強。
從團隊對決以至機械人交鋒，KCGI 2025 遠超常規賽事，更是一場動人盛典。今年賽事全面升級，推出強化挑戰模式、地區排行榜，從策略大師以至極速新銳，人人有賞。不論身經百戰的策略高手，抑或初露鋒芒的潛力新星，賽局蓄勢待發， 榮耀之席，虛位以待。
Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「每年 KCGI 期間，我們都見證全球交易者運籌帷幄、協同創新。KCGI 賽事凝聚深厚社群力量與團隊協作，正是我們向頂尖交易者致敬的方式。此刻我們滿懷激情，藉著 600 萬 USDT 獎池及一系列多元挑戰正式啟動本屆賽事。現在誠邀您率領團隊取勝，共創交易新紀元。」
600 萬 USDT 激勵獎池
今年 600 萬 USDT 激勵獎池滿載驚喜， 頂尖選手有機會發掘 Bitget 合作夥伴帶來的貴賓待遇。合作夥伴包括西甲聯賽現場觀賽、MotoGP 賽道通行證等排名獎勵以外的至尊回饋。賽事不只是交易功力的較量， 更是比拼誰敢放手一搏、勇於主導、贏得瀟灑。
KCGI 2025 推出四大高風險高回報賽別：
- 團隊對決 – 結盟組隊，擴充隊伍，攜手晉級。
- 跟單交鋒 – 以策略致勝，或者與強者同行。
- 機器人交易大賽 – 編寫程式， 啟動策略， 獨佔鰲頭。
- 鏈上擂台 – 去中心化技術與鏈上操作的終極試煉。
提早報名可享獨家福利，例如交易獎勵、神秘抽獎資格及優先搶佔隊長席位。預計將有來自超過 100 個國家的參與者共襄盛舉， 因此，這不僅是歷來 KCGI 規模最大的一次，更是最全球化、最重協作、最大競爭的賽事。
官方團隊對決於 7 月 24 日展開，但智者早已先發制人。立即報名不僅能夠穩佔席位，更能為大賽奠定基調。
搶先行動， 組建隊伍， 強勢主宰排行榜。
KCGI 2025：不單是交易，更是獎勵豐厚的終極對決。
關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。
Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。
透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet
傳媒查詢請聯絡： media@bitget.com
風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。
請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7165dcd-738c-44c1-a485-b90d3695b922