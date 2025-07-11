Bitget 年度交易比賽 KCGI 震撼啟動，獎池高達 600 萬美元

維多利亞，塞舌爾, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正式宣佈 KCGI 2025 開放報名。這場年度最受矚目的交易大賽不僅提供 600 萬 USDT 巨額獎池，更推出全新賽段及早鳥獎勵，讓人搶佔先機，先下手為強。

從團隊對決以至機械人交鋒，KCGI 2025 遠超常規賽事，更是一場動人盛典。今年賽事全面升級，推出強化挑戰模式、地區排行榜，從策略大師以至極速新銳，人人有賞。不論身經百戰的策略高手，抑或初露鋒芒的潛力新星，賽局蓄勢待發， 榮耀之席，虛位以待。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「每年 KCGI 期間，我們都見證全球交易者運籌帷幄、協同創新。KCGI 賽事凝聚深厚社群力量與團隊協作，正是我們向頂尖交易者致敬的方式。此刻我們滿懷激情，藉著 600 萬 USDT 獎池及一系列多元挑戰正式啟動本屆賽事。現在誠邀您率領團隊取勝，共創交易新紀元。」

600 萬 USDT 激勵獎池

今年 600 萬 USDT 激勵獎池滿載驚喜， 頂尖選手有機會發掘 Bitget 合作夥伴帶來的貴賓待遇。合作夥伴包括西甲聯賽現場觀賽、MotoGP 賽道通行證等排名獎勵以外的至尊回饋。賽事不只是交易功力的較量， 更是比拼誰敢放手一搏、勇於主導、贏得瀟灑。

KCGI 2025 推出四大高風險高回報賽別：

團隊對決 – 結盟組隊，擴充隊伍，攜手晉級。

– 結盟組隊，擴充隊伍，攜手晉級。 跟單交鋒 – 以策略致勝，或者與強者同行。

– 以策略致勝，或者與強者同行。 機器人交易大賽 – 編寫程式， 啟動策略， 獨佔鰲頭。

– 編寫程式， 啟動策略， 獨佔鰲頭。 鏈上擂台 – 去中心化技術與鏈上操作的終極試煉。

提早報名可享獨家福利，例如交易獎勵、神秘抽獎資格及優先搶佔隊長席位。預計將有來自超過 100 個國家的參與者共襄盛舉， 因此，這不僅是歷來 KCGI 規模最大的一次，更是最全球化、最重協作、最大競爭的賽事。

官方團隊對決於 7 月 24 日展開，但智者早已先發制人。 立即報名 不僅能夠穩佔席位，更能為大賽奠定基調。

搶先行動， 組建隊伍， 強勢主宰排行榜。

KCGI 2025：不單是交易，更是獎勵豐厚的終極對決。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。

Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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