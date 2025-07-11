K Wave Media (NASDAQ: KWM) 获得 10 亿美元资本额度，助力其比特币财资战略，并宣布与 Anson Funds 达成 5 亿美元可转换债券协议

纽约和韩国首尔, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为首家将韩国文化内容与以比特币为核心的公司财资管理模式相结合的纳斯达克上市公司，K Wave Media Inc. (NASDAQ: KWM)（以下简称“K Wave”或“公司”）今日宣布与 Anson Funds 达成一项可转换债券协议。根据协议，Anson 将提供高达 5 亿美元的融资支持，K Wave 则承诺将至少 80% 的净筹资金额用于购买比特币 (BTC)。首期交易将依据证券购买协议，向 Anson Investments Master Fund LP 及 Anson East Master Fund LP 发行并出售 1,500 万美元高级担保可转换票据及认股权证。

此前，公司已宣布与 Bitcoin Strategic Reserve 达成了 5 亿美元的备用股权购买协议（SEPA），此项交易使公司资金库战略总资本储备达 10 亿美元。

随着计划的实施，KWM 已完成首次购入 “88” 枚比特币。“88” 在亚洲文化中被普遍视为财富与成功的象征，此举彰显公司对比特币作为优质长期投资标的的坚定信心。公司将持续积极、透明地大幅增持比特币，践行比特币货币原则，融入全球链上企业储备发展浪潮。

K Wave Media 首席执行官 Ted Kim 表示：“我们坚信，此融资架构将助力我们执行全球最具雄心的企业比特币增持战略， 我们的目标十分明确：在保障投资者高度协同及资金披露完全透明的前提下，尽快实现10,000枚比特币储备规模。同时，现有韩国文化内容业务将受益于此比特币驱动战略——我们正积极探索创新模式，让全球粉丝通过比特币参与、消费乃至投资我们的优质影视内容。”

Anson 首席执行官 Amin Nathoo 表示：“K Wave 卓越的管理团队在韩国文化内容与比特币资金储备领域的战略执行力令人振奋，我们期待此次合作。”

KWM 模式将式融合资本市场运作与文化共鸣。公司以前瞻性媒体平台为依托锚定比特币，旨在开辟投资者参与及全球互动新路径，引领 Web3 经济发展。

D. Boral Capital LLC 担任此次发行的独家配售代理。

本次发行证券依据经修订的《1933 年证券法》（以下简称“《证券法》”）豁免注册条款进行，适用《证券法》第 4 (a) (2) 条非公开发行豁免及 D 条例 506 规则，并遵循各州相关豁免条例。

本新闻稿不构成证券出售要约或购买邀约，亦不得在任何未经证券法注册或资格认证的州或司法辖区进行证券销售——在此类州或司法辖区，依据证券法规定，于注册或资格认证前发出要约、邀约或销售均属非法行为。

与 Anson Funds 交易的相关信息：

证券购买协议：

根据《购买协议》条款，公司计划通过非公开发行向认购方出售本金总额 15,789,473.68 美元的高级担保可转换票据（"票据"）及可认购 4,312,180 股无面值普通股（“普通股”）的认股权证（“认股权证”），总交易额 1,500 万美元。经双方同意且满足《购买协议》附加交割条件后，公司可向认购方分批次增发票据及认股权证，累计融资总额最高达 5 亿美元（含首期交割收益）。

本次发行的首批总筹资金额为 1500 万美元，该金额尚未扣除公司需支付的承销代理费用及其他相关发行开支。根据购买协议，公司须将票据及认股权证销售所得净收益的至少 80% 专门用于购买比特币 (BTC)。

债券：

票据到期日为 2027 年 7 月 3 日，届时需偿付全部本金及应计利息。票据在正常情况下不计息，但如发生违约事件（具体定义见票据条款），则将按年利率 12% 计息，并于到期日一次性支付利息。此外，任何根据票据条款应支付但逾期未付的应计利息，将按年利率 12% 加收滞纳金。

持票人可随时按每股 4.40 美元的初始转股价（遵循票据常规调整条款）将票据本金及应计利息转换为普通股。

票据转换所得普通股将依据《登记权协议》条款注册为可转售证券。

认股权证：

认股权证赋予持有人认购最多 143,739,293 股普通股的权利，初始行权价为每股 3.6616 美元（遵循权证常规调整条款），可立即行权且有效期至发行日起第五周年。

认股权证行权所得普通股将依据《登记权协议》条款注册为可转售证券。

关于 K Wave Media（纳斯达克代码：KWM）：

K Wave Media 正在开创一种以比特币为基础的企业财资管理模式，同时依托韩国娱乐的全球影响力不断拓展业务。通过战略性配置比特币、原创内容及消费品牌资产，KWM 正在重新定义文化驱动型、投资者协同型上市公司的价值范式。

关于 Anson Funds：

Anson Funds 是总部位于多伦多和达拉斯的私募另类投资公司，在支持变革性数字资产平台领域积累了丰富的经验。Anson 是比特币生态系统中的活跃机构投资者。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含经修订《1933 年证券法》第 27A 条及《1934 年证券交易法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“未来”、“展望”等词语以及预测或表明未来事件或趋势或非历史性表述的类似陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述不具备前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些陈述基于公司管理层当前的预期以及各种假设（无论本次公告中是否明确指出），并非实际业绩预测。这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为也不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。许多实际事件和情况超出公司可控范围。可能导致实际结果与前瞻性陈述重大差异的重要因素包括：国内外商业、市场、金融、政治及法律条件变化。

如果任何风险实现或公司的假设被证明错误，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在显著差异。可能还存在公司当前不知道的其他风险，或公司目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。此外，前瞻性陈述反映了公司截至本声明发布之日对未来事件和看法的当前预期、计划和预测。本次公布内容不应被视为任何人对前述前瞻性陈述实现目标的承诺，或其设想的任何结果必定达成的任何承诺或保证。请勿过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅反映其公布之日的情况，且其效力受限于本文警示声明及公司2025年5月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的经修订 Form 20-F 中“风险因素”章节所述内容。公司预计后续事件和发展将导致公司的评估发生变化。然而，尽管公司可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但除法律要求外，公司明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为公司自本通讯发布日期的任何日期对该公司的评估。因此，请勿过分依赖这些前瞻性陈述。

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