Nanterre, le 11 juillet 2025

Thierry Mirville est nommé directeur financier adjoint de VINCI

Thierry Mirville rejoindra la direction financière de VINCI le 1er octobre prochain en tant que directeur financier adjoint.

Il rapportera à Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier de VINCI.

Cette nomination s'inscrit dans la perspective du départ à la retraite de Christian Labeyrie qui interviendra en 2026.

Diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Thierry Mirville a démarré sa carrière professionnelle chez GTIE, filiale de la Compagnie Générale de Eaux, en 1991. Nommé directeur financier de VINCI Energies Deutschland en 2003, il devient directeur financier de VINCI Energies en 2006. En 2018, il rejoint VINCI SA en charge de la direction de la trésorerie, des financements et de la direction fiscale. En 2021, il est nommé directeur financier du nouveau pôle VINCI Construction regroupant les activités de construction et de travaux routiers.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièces jointes