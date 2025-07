Laurent-Perrier : Communiqué de nomination

Groupe Laurent-Perrier Tours-sur-Marne, 11 juillet 2025

Communiqué de nomination

Laurent-Perrier : Nomination de trois Censeurs par l’Assemblée Générale du 10 juillet 2025

Depuis fin 2010, le passage de relais entre Alexandra Pereyre de Nonancourt, Stéphanie Meneux de Nonancourt, et leur père Bernard de Nonancourt, fondateur du développement de la marque Laurent-Perrier et du groupe du même nom, a permis de soutenir une dynamique novatrice et de renforcer ce Groupe indépendant et familial.

Lors de l’Assemblée Générale de Laurent-Perrier du 10 juillet 2025, sous la Présidence de Patrick Thomas Président du Conseil de Surveillance du Groupe, ont été nommés en leur qualité de Censeurs, les deux enfants de Stéphanie Meneux de Nonancourt, Maximilien Meneux et Luana Meneux, et la 2nde fille d’Alexandra Pereyre de Nonancourt, Léa Pereyre. Sa sœur aînée, Lucie Pereyre, est Membre du Conseil de Surveillance depuis 2023.

Ces nominations s’inscrivent dans une perspective d’apprentissage et de compréhension des enjeux du Groupe.

Léa Pereyre, âgée de 33 ans, est diplômée en design industriel de l'École Cantonale d’Art de Lausanne. Elle a participé à divers projets mêlant art, design et technologies, notamment à l’EPFZ (costumes de drones pour Verity Studios) et au RAUC (structures robotiques organiques). Actuellement, elle travaille à l’EPFL, au centre LEARN et au laboratoire MOBOTS, sur un projet d’éducation numérique. En parallèle, elle a fondé le studio Claire + Léa, distingué notamment par les prix du Jury et du Public à la Design Parade 2022.

Luana Meneux, âgée de 25 ans, est titulaire d’un Master en design de produits, obtenu à la Royal College of Arts de Londres. Elle a travaillé chez Approach Studio, dans le Design industriel, et a exposé en Avril 2025 à la Design Week de Milan.

En parallèle, elle a obtenu en 2024 le niveau 2 du Diplôme WSET (Wine & Spirit Education Trust).

Maximilien Meneux, âgé de 28 ans, est titulaire d’un Master en Neuroscience, spécialisation Cellules Souches et Réparation du Système Nerveux Central, obtenu au King’s College de Londres. Il devient Administrateur de la Société A.S., filiale du Groupe Laurent-Perrier, suite au décès de sa grand-mère, Madame Claude de Nonancourt.

En parallèle, il a obtenu en 2024 le niveau 2 du Diplôme WSET (Wine & Spirit Education Trust).

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

