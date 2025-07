Das „2025 Hunan Red Tourism and Culture Festival” wird in Xiangtan-Stadt eröffnet

XIANGTAN, China, July 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 10. bis 11. Juli fand in der Gemeinde Shaoshan in Xiangtan-Stadt, Provinz Hunan, das „2025 Hunan Red Tourism and Culture Festival“ und die „4th Xiangtan Tourism Development Conference” statt. Unter dem Motto „Aspiring to Shaoshan – Meeting in Hunan for the Future“ (Streben nach Shaoshan – Treffen in Hunan für die Zukunft) wurden zwei Hauptaktivitäten sorgfältig geplant: die Gedichtlesung „Motherland is So Beautiful“ (Das Mutterland ist so schön) und die Eröffnungszeremonie der Konferenz.

Xiangtan bildet einen integralen Bestandteil des Ballungsraums Changsha-Zhuzhou-Xiangtan. Die Stadt liegt an einem Verkehrsknotenpunkt in Zentralchina und blickt auf eine mehr als 1.500-jährige Geschichte zurück. In der Neuzeit brachte sie zahlreiche kulturelle Persönlichkeiten hervor, darunter Jiang Wan, einen berühmten Premierminister der Shu-Han-Dynastie, Zeng Guofan, einen wichtigen Minister in der späten Qing-Dynastie, Qi Baishi, eine weltbekannte kulturelle Persönlichkeit, sowie Wang Kaiyun, Yang Du und Xiao San. Es ist eine bedeutende Quelle der Huxiang-Kultur.

In der ersten Jahreshälfte stiegen die Zahl der in- und ausländischen Touristen in Xiangtan sowie die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus um 7,3 % bzw. 10,8 %. Die im Zusammenhang mit den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt angebotenen Veranstaltungen sind unverwechselbar und ergänzen sich gegenseitig. Sie fördern die Integration von Kultur und Tourismus durch innovative Erlebnisse bescheren Touristen unvergessliche Augenblicke.

Anlässlich nationaler und provinzialer Festivals und Events wie der „Red Expo“, dem „Red Tourism and Culture Festival“ und der „Tourism Development Conference“ hat Xiangtan kulturelle und touristische Aktivitäten ins Leben gerufen, darunter Konsumfestivals und Musikfestivals, die der Markenbildung und der Förderung des Konsums gewidmet sind.

Es wurden Aktivitäten wie die „Hunan-Shanghai Cooperation Exchange Conference“, die „Shaoshan Special Promotion Conference“ und die „Shaoshan Red Culture and Tourism Investment Promotion Conference“ in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau durchgeführt. Darüber hinaus die Teilnahme von Kultur- und Tourismusunternehmen und -institutionen an Ausstellungen und Werbekonferenzen organisiert, die regionale Zusammenarbeit vertieft und die Märkte in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau, in Jiangsu, Zhejiang und Shanghai effektiv erweitert.

Xiangtan hat die technischen Einrichtungen für Zahlungsabwicklungen im Einreiseverkehr verbessert, die Einreisepolitik aktiv gefördert und ist bestrebt, sich zu einem weltweit bekannten Kulturreiseziel zu entwickeln.

