Le 2025 Hunan Red Tourism and Culture Festival a été lancé dans la ville de Xiangtan

XIANGTAN, Chine, 12 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2025 Hunan Red Tourism and Culture Festival (Festival du tourisme et de la culture rouge 2025 du Hunan) et la 4th Xiangtan Tourism Development Conference (4e conférence sur le développement du tourisme à Xiangtan) se sont tenus dans le comté de Shaoshan, à Xiangtan, dans la province du Hunan, les 10 et 11 juillet. Axé sur le thème « Aspiring to Shaoshan ・ Meeting in Hunan for the Future » (Aspirer à Shaoshan ・ Se réunir dans le Hunan pour l’avenir), l’événement a soigneusement organisé deux activités majeures : le récital de poésies « Motherland is So Beautiful » et la cérémonie d’ouverture de la conférence.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Xiangtan constitue une partie importante du cercle métropolitain Changsha-Zhuzhou-Xiangtan. Située au cœur des transports du centre de la Chine, Xiangtan est forte d’une histoire de plus de 1 500 ans. Elle a vu naître de nombreuses personnalités culturelles de l’époque moderne, notamment Jiang Wan célèbre Premier ministre de la Dynastie Shu Han, Zeng Guofan, ministre influent de la fin de la dynastie Qing, Qi Baishi, figure culturelle de renommée mondiale, ainsi que Wang Kaiyun, Yang Du et Xiao San. La ville constitue une source importante de la culture Huxiang.

Au cours des 6 premiers mois de l’année, le nombre de touristes chinois et étrangers accueillis par la ville de Xiangtan ainsi que les revenus touristiques totaux ont augmentés de 7,3 % et 10,8 % respectivement. Les activités organisées dans les principaux sites touristiques sont à la fois particulières et complémentaires. Elles favorisent l’intégration de la culture et du tourisme grâce à des expériences innovantes, offrant ainsi aux touristes des voyages inoubliables.

À l’occasion de festivals et d’événements nationaux et provinciaux tels que la Red Expo, le Red Tourism and Culture Festival (Festival du tourisme et de la culture rouge) et la Tourism Development Conference (Conférence sur le développement du tourisme), Xiangtan a lancé des activités culturelles et touristiques avantageuses, notamment des festivals autour de la consommation et des festivals consacrés à la musique, visant à renforcer la notoriété de sa marque et à promouvoir la consommation.

La ville a par ailleurs organisé des événements tels que la Hunan-Shanghai Cooperation Exchange Conference (Conférence d’échange et de coopération de Hunan-Shangai), la Shaoshan Special Promotion Conference (Conférence de promotion spéciale de Shaoshan) et la Shaoshan Red Culture and Tourism Investment Promotion Conference (Conférence de promotion des investissements dans la culture et le tourisme rouge de Shaoshan) dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Elle a également organisé la participation d’entreprises et d’organisations culturelles et touristiques à des expositions et des conférences promotionnelles. Elle a en outre approfondi la coopération régionale et développé efficacement les marchés de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi qu’au Jiangsu, au Zhejiang et à Shanghai.

Xiangtan a amélioré ses équipements de support de paiement pour le tourisme entrant, a promu activement l’accueil des touristes étrangers et s’efforce de devenir une destination de tourisme culturel de renommée mondiale.

Source: The Organizing Committee of 2025 Hunan Red Tourism and Culture Festival