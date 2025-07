JAMining lance officiellement ses nouveaux contrats de cloud mining XRP alors que le prix atteint 2,81 $ – Faut-il trader ou miner ?

LONDRES, Royaume-Uni, 13 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le XRP dépasse les 2,81 $ avec un volume de transactions en hausse de plus de 90 %, les investisseurs sont confrontés à un dilemme stratégique : faut-il trader ou miner ? Pour répondre à cette demande croissante de revenus passifs structurés, la plateforme britannique JAMining annonce aujourd’hui le lancement officiel de ses nouveaux contrats de cloud mining XRP, entièrement automatisés et sans besoin d’équipement technique.

Créé à l’origine pour les paiements transfrontaliers institutionnels, le XRP se transforme aujourd’hui en actif générateur de revenus passifs pour le grand public. Avec cette nouvelle offre, JAMining redéfinit l’accès au minage : transparence, automatisation et rendement quotidien en crypto-monnaie, sans la volatilité du trading traditionnel.

« Ce lancement vise à démocratiser le minage. Nous donnons à chacun – pas seulement aux institutions – la possibilité de tirer profit de la croissance de XRP, sans complexité technique », déclare un porte-parole de JAMining.

Nouveauté : le minage de XRP en un clic est désormais disponible

Les nouveaux contrats XRP de JAMining sont basés sur une technologie d’allocation dynamique pilotée par intelligence artificielle, permettant de miner du XRP ou de basculer automatiquement entre d'autres actifs à fort rendement comme BTC, ETH, DOGE ou USDC, en fonction des conditions du marché.

Caractéristiques clés des contrats XRP nouvellement lancés :

Paiements quotidiens en XRP – automatiques, sans matériel ni configuration





– automatiques, sans matériel ni configuration Flexibilité multi-actifs – choix entre BTC, ETH, DOGE, XRP ou USDC





– choix entre BTC, ETH, DOGE, XRP ou USDC Optimisation par IA – rendement maximisé grâce à une allocation en temps réel





– rendement maximisé grâce à une allocation en temps réel Accessibilité mondiale – contrôle 100 % à distance via application ou navigateur





– contrôle 100 % à distance via application ou navigateur Protection du capital – remboursement intégral du capital à l’échéance du contrat





Exemples de contrats avec rendement fixe





(Explorez plus de contrats)

Ces contrats, lancés aujourd’hui à l’échelle mondiale, offrent une entrée simple, transparente et peu risquée dans le monde du minage à toute personne souhaitant éviter la complexité des marchés volatils.

Infrastructure verte et présence mondiale

Fondée en 2004, JAMining sert aujourd’hui plus de 11 millions d’utilisateurs dans 183 pays. Avec ce nouveau lancement, l’entreprise poursuit l’expansion de ses centres de données alimentés par énergie renouvelable en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, en réponse à la croissance rapide des investissements responsables.

En s’appuyant sur des sources d’énergie éolienne, solaire et hydraulique, JAMining réduit son empreinte carbone tout en offrant à ses utilisateurs des rendements plus stables et plus élevés.

Le bon moment pour miner : XRP gagne en dynamique

Les analystes identifient le niveau des 2,44 $ comme un seuil de rupture clé pour XRP. Avec l’augmentation des volumes de transactions et des discussions croissantes autour d’un éventuel ETF XRP, JAMining propose une solution immédiate : profiter de la croissance du XRP sans spéculation, grâce à un revenu passif automatisé.

À qui s’adresse JAMining ?

Utilisateurs souhaitant des revenus passifs quotidiens, stables et automatisés





Investisseurs axés sur le XRP, BTC, ETH, DOGE ou USDC





Personnes sensibles aux critères ESG et à la consommation verte





Débutants à la recherche d’une solution sans matériel et sans stress





Profils professionnels désireux de diversifier sans gérer de positions





À propos de JAMining

JAMining est une combinant intelligence artificielle, énergie verte et automatisation temps réel pour offrir des services de minage cloud sécurisés, transparents et accessibles. Elle prend en charge les principaux actifs numériques, dont BTC, ETH, DOGE, XRP et USDC, et permet aux utilisateurs de générer un revenu crypto passif sans expertise technique ni investissement matériel.

En savoir plus : https://jamining.com

Avis de non-responsabilité: Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d’investissement, ni un conseil d’investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques et la possibilité de perdre des fonds. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.